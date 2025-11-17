El hermano del gobernador de Chaco atropelló y mató a un peatón: el mensaje de Leandro Zdero

Qué dijo Leandro Zdero tras el accidente en el que está involucrado su hermano

Tras conocerse lo sucedido, el gobernador de Chaco escribió en su cuenta de X: "Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable. Lamento mucho lo ocurrido", comenzó indicando.

Y añadió: "Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna".

Tras lo sucedido, Zdero asistió a una reunión en Casa Rosada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunieron este lunes en Casa Rosada con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, el ministro de Hacienda y Finanzas provincial José Alejandro Abraham y el subsecretario coordinador de Gabinete Económico Guillermo César Agüero.

“Tendiendo puentes para el desarrollo del País y el Chaco”, anunció Zdero a través de su cuenta en la red social X donde amplió algunos de los temas que se trataron en la reunión: “Abordamos una agenda de trabajo enfocada en potenciar los sectores productivos, industriales y privados, con una administración pública eficiente”, detalló.

Y agregó: “Nuestro objetivo es seguir avanzando con el cambio de matriz para el Chaco, un eje fundamental de nuestra gestión. También tratamos la complejidad financiera que atraviesa el Chaco y el enorme esfuerzo fiscal que venimos haciendo para atender las deudas heredadas”.

“Un país con certidumbre necesita de presupuesto y de reformas necesarias para crecer y desarrollarse”, remarcó el gobernador chaqueño.

