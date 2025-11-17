El hermano del gobernador de Chaco atropelló y mató a un peatón: el mensaje de Leandro Zdero
El fatal episodio, donde la víctima murió en el acto, ocurrió el pasado sábado en la ciudad de Quitilipi. El test de alcoholemia de Horacio Zdero dio negativo.
Horacio Zdero, hermano del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, se vio involucrado en un fatal siniestro vial durante la madrugada del sábado en la localidad de Quitilipi. El hombre de 57 años conducía una camioneta Ford Ranger blanca cuando atropelló y mató a un peatón, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente.
El suceso, que ha provocado una fuerte conmoción política y social en la provincia, ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, según el parte policial. Una vez realizado el llamado al 911, personal de la comisaría local y de la División Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña acudieron al sitio.
Tras esto, fuentes policiales citadas por medios provinciales informaron que el test de alcoholemia realizado a Horacio Zdero arrojó un resultado de 0,00 g/l.
Ahora, interviene en la causa el fiscal Marcelo Soto, a cargo de la Fiscalía N°3. En este sentido, el funcionario judicial dispuso que Zdero sea notificado de la imputación por “supuesto accidente de tránsito fatal”.
Cabe señalar que medios locales destacaron que el lugar del siniestro se encuentra en las inmediaciones de un local bailable.
Qué dijo Leandro Zdero tras el accidente en el que está involucrado su hermano
Tras conocerse lo sucedido, el gobernador de Chaco escribió en su cuenta de X: "Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable. Lamento mucho lo ocurrido", comenzó indicando.
Y añadió: "Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna".
Tras lo sucedido, Zdero asistió a una reunión en Casa Rosada
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunieron este lunes en Casa Rosada con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, el ministro de Hacienda y Finanzas provincial José Alejandro Abraham y el subsecretario coordinador de Gabinete Económico Guillermo César Agüero.
“Tendiendo puentes para el desarrollo del País y el Chaco”, anunció Zdero a través de su cuenta en la red social X donde amplió algunos de los temas que se trataron en la reunión: “Abordamos una agenda de trabajo enfocada en potenciar los sectores productivos, industriales y privados, con una administración pública eficiente”, detalló.
Y agregó: “Nuestro objetivo es seguir avanzando con el cambio de matriz para el Chaco, un eje fundamental de nuestra gestión. También tratamos la complejidad financiera que atraviesa el Chaco y el enorme esfuerzo fiscal que venimos haciendo para atender las deudas heredadas”.
“Un país con certidumbre necesita de presupuesto y de reformas necesarias para crecer y desarrollarse”, remarcó el gobernador chaqueño.
