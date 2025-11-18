Cristina Kirchner recibió a economistas e impulsa una "Hoja de Ruta" económica de 400 páginas

En tanto, la expresidenta fue categórica al señalar que "urge abandonar la macroeconomía del desacuerdo" y sentar las bases para un "desarrollo con soberanía, producción e inclusión".

Para cerrar su extensa publicación, la titular del PJ enfatizó que la crisis nacional, en plena gestión libertaria, va más allá de lo financiero. Apuntó de esta manera que "la crisis argentina no es solo económica", sino también de "proyecto de país", instando a la dirigencia a decidir "qué país queremos construir".