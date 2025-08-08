Mensaje grabado y dudas sobre la presencia de funcionarios: cómo será la cadena nacional de Javier Milei
El Presidente habla este viernes desde Casa Rosada sobre los recientes vetos y la paliza legislativa que sufrió el oficialismo en el Congreso.
El presidente Javier Milei brinda este viernes por la noche una cadena nacional, donde se referirá a los vetos del Ejecutivo sobre las leyes de aumento a las jubilaciones, reinstauración de la moratoria previsional y declaración de emergencia en discapacidad, las cuales ya habían sido aprobadas por el Congreso de la Nación.
El anuncio del Presidente en cadena nacional está previsto para las las 21 horas, desde el Salón Blanco de la Casa Rosada. En C5N adelantaron que se trata de un mensaje grabado y que no está confirmado que esté junto a su gabinete.
"En la cadena nacional va a insistir en que el déficit no se negocia. La gran pregunta es si va a intervenir Caputo, quien estuvo en Casa Rosada esta tarde. Existía una posibilidad de que haya un mensaje también del ministro", precisó Julián Guarino
El anuncio del Presidente se da luego de que la Cámara de Diputados rechazara cinco decretos del Ejecutivo que incluían la disolución de ciertos organismos de Economía, la reorganización de la Secretaría de Transporte, la reforma de organismos de Cultura, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos y el régimen de excepción para la Marina Mercante.
Entre otras medidas, se incluía, por ejemplo, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, y la fusión de los institutos de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de Tecnología Industrial (INTI).
