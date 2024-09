Córdoba desmintió que los detenidos por los incendios sean de La Cámpora

"Me causa gracia, no me imagino a la policía preguntándoles a quién votaron los detenidos", dijo Quinteros en diálogo con Radio 10 y desmintió así que los detenidos por los incendios sean militantes del kichnerismo tal como salió a intentar instalar el ejército de trolls oficialistas que fueron, una vez más, reposteados por el mandatario.