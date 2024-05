La Policía de Córdoba reprimió a manifestantes en pleno centro de la capital provincial

Los incidentes sucedieron en las cercanías del lugar adonde el presidente Javier Milei encabezará un acto por el 25 de mayo. Las fuerzas utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para evitar que los movimientos sociales lleguen hasta la plaza San Martín.

VIDEO Así fue la represión de la Policía de Córdoba en pleno centro de la capital provincial

policia-cordoba-represion_vYGW5EZX.mp4

"La Policía está disparando y tirando gases lacrimógenos contra las personas que se estaban manifestando en los alrededores de la plaza San Martín. Hay un vallado, ahi pueden ver a Infantería que ya detuvo a algunas personas y que estuvo disparando. Por eso se aleja la gente", informó desde el lugar el periodista de C5N Diego Lewen.

Concretamente la policía reprimió a los manifestantes en el cruce de las calles Vélez Sarsfield y 27 de Abril lugar donde diversos movimientos sociales decidieron manifestarse en contra del arribo del jefe de Estado esta tarde a la provincia por la fecha patria.

El jefe del operativo informó a C5N que "mientras no quieran ingresar al perímetro de seguridad que no pueden ingresar está todo bien. Vamos a evitar que lleguen a donde no queremos que lo hagan". "El público puede llegar directamente a la plaza para ver el acto pero esto no lo vamos a permitir", agregó.

Por su parte, una de las personas que se acercó a manifestar al lugar cuestionó al Presidente al señalar: "Este tipo se piensa que gobernar un país es manejar una empresa multinacional y eso es totalmente distinto. Estoy muy enojada y agradecida porque son el único medio que están mostrando esto".

En la misma jornada, unas horas antes, trabajadores de ATE y CTA se manifestaron cortando de manera parcial los accesos al aeroparque de esa provincia. Allí también fueron reprimidos por miembros de la Gendarmería quienes con balas de goma y enfrentándose cara a cara con los manifestantes lograron dispersar el lugar.