Corrientes elige este domingo al sucesor del gobernador Gustavo Valdés
Siete son las listas oficializadas en la provincia mesopotámica, donde más de 950 mil ciudadanos están habilitados para votar gobernador, vice y otros cargos.
Más de 950 mil personas están habilitados para votar en la elección provincial de Corrientes que se celebrará el domingo próximo, cuando se definirán el gobernador y legisladores correntinos, además de autoridades municipales en 73 distritos.
En la jornada electoral se decidirá la sucesión del gobernador Gustavo Valdés, 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial, así como intendentes y otros funcionarios en municipios como Corrientes capital, Goya, Paso de los Libres, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá, Bella Vista y Mercedes.
Por la gobernación competirán siete fórmulas, la principal de ellas motorizada por el radical Valdés, que impulsa la figura de su hermano Juan Pablo, acompañado en el frente oficialista Vamos Corrientes por Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador.
El mandatario correntino no puede ir por la reelección, ya que fue electo en ese cargo por dos períodos consecutivos, pero participará en la elección como cabeza de lista en la categoría de senadores provinciales.
El cierre de campaña de la alianza oficialista contó con el respaldo de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el candidato a diputado nacional por Córdoba Juan Schiaretti. Ambos se mostraron este jueves junto a Valdés, con el objetivo de apuntalar la agenda federal por la que pujan desde el flamante espacio Provincias Unidas, que no termina de definirse con relación al oficialismo nacional.
En la vereda de enfrente, el peronismo espera recuperar terreno en tierras correntinas con la figura de Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres y quien estará secundado por César Daniel Lezcano.
El candidato del PJ llega con el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, quien formó parte de la presentación de la candidatura de Ascúa, en lo que fue su último acto partidario antes de la sentencia por la causa Vialidad.
Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) apostó por presentar candidato propio en esa provincia mesopotámica e impulsa la figura del diputado Claudio Lisandro Almirón junto a Evelyn Karsten; mientras que Encuentro por Corrientes (ECO) promueve al exgobernador Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo como vice.
La Junta Electoral de Corrientes implementó un padrón en línea que se puede consultar desde este enlace, donde cada elector puede verificar la escuela donde vota, así como mesa y número de orden, ingresando DNI y género como figura en ese documento.
Todas las fórmulas para gobernador y vice en Corrientes
Las siete fórmulas oficializadas en Corrientes para competir por la gobernación son:
- Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés y Néstor Pedro Braillard Poccard
- Limpiar Corrientes: Martín Ascúa y César Lezcano
- La Libertad Avanza: Claudio Lisandro Almirón y Evelyn Karsten
- Encuentro por Corrientes – ECO: Horacio Colombi y Martín Barrionuevo
- Partido De la Esperanza: Adriana Vega y Andrés Barboza
- Partido Ahora: Carlos Romero y Ana Casaro Quiñones
- Cambiá Corrientes: Sonia López y Raúl Dal Lago
