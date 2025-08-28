Libertarios agredieron a periodistas de A24 en Corrientes: "La seguridad de Karina Milei me empujó"

Fue entonces que en vivo se observaron los ataques hacia el camarógrafo de A24 y la misma periodista. "Están agrediendo mi cámara, La Libertad Avanza está agrediendo a mi cámara. Después se quejan de la violencia del radicalismo y el peronismo, y La Libertad Avanza hace lo mismo", expresó a los gritos.

Se pudo observa a la peridosta cuando presuntos militantes intentaban sacarle el micrófono, lo que derivó en un zamarreo y en empujones. "Soltalo, a mí no me tocás", recriminó la cronista.

Luego, ya más calmada la situación, Cecilia le relató el grave episodio a Feinmann, "La persona que custodiaba a Karina Milei empezó a atacarnos. No tengo idea de dónde vino al violencia. El que custodia a a Karina Milei me empujó".