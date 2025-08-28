Libertarios agredieron a periodistas de A24 en Corrientes: "La seguridad de Karina Milei me empujó"
Se vivieron momentos de suma tensión luego que los dirigentes libertarios tuvieron que evacuar la caminata de campaña, con represalias hacia la prensa.
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fueron echados este jueves por vecinos en la ciudad de Corrientes, y luego que se evacuara la nueva y fallida caravana, periodistas que cubrían el acto sufrieron agresiones de militantes libertarios y presuntamente la seguridad de los funcionarios.
El repudio generalizado a la hermana del Presidente y al titular de la Cámara baja se da en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que los tienen, junto a Lule Menem, como protagonistas tras la filtración de los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.
Fue en este marco que, tal cual ocurrió el miércoles en Lomas de Zamora con el presidente Javier Milei, este jueves los encargados de hacer campaña en Corrientes también fueron repudiados y tuvieron que abandonar la caminata tras recorrer menos de 100 metros.
"Hay un clima horrible, horrible. Un clima político horrible", anticipó el periodista Eduardo Feinmann desde el piso, mientras su colega Cecilia, en el lugar de los hechos, comenzaba a vivenciar los momentos de suma tensión.
Fue entonces que en vivo se observaron los ataques hacia el camarógrafo de A24 y la misma periodista. "Están agrediendo mi cámara, La Libertad Avanza está agrediendo a mi cámara. Después se quejan de la violencia del radicalismo y el peronismo, y La Libertad Avanza hace lo mismo", expresó a los gritos.
Se pudo observa a la peridosta cuando presuntos militantes intentaban sacarle el micrófono, lo que derivó en un zamarreo y en empujones. "Soltalo, a mí no me tocás", recriminó la cronista.
Luego, ya más calmada la situación, Cecilia le relató el grave episodio a Feinmann, "La persona que custodiaba a Karina Milei empezó a atacarnos. No tengo idea de dónde vino al violencia. El que custodia a a Karina Milei me empujó".
