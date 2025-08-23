Corrupción: Malena Pichot habló sobre Karina Milei y el gobierno de Javier Milei

Malena Pichot no tardó en expresarse públicamente sobre el escándalo de corrupción que tiene en el centro de la polémica al gobierno de Javier Milei, y más específicamente a su hermana Karina, involucrada en presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La denuncia, que ya tomó estado público a través de audios reveladores, muestra un supuesto esquema de recaudación irregular del 8 % en contratos de medicamentos, donde 3 % iba destinado a Karina Milei, 1 % al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y otro 1 % para gastos operativos. La filtración de estos audios generó causas judiciales por cohecho y encendió alertas y pedidos de explicaciones dentro del Congreso.