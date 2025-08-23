Corrupción: Malena Pichot habló sobre Karina Milei y el gobierno de Javier Milei
La actriz reaccionó con contundencia en redes sociales ante el escándalo de corrupción que sacude al gobierno de Javier Milei.
Malena Pichot no tardó en expresarse públicamente sobre el escándalo de corrupción que tiene en el centro de la polémica al gobierno de Javier Milei, y más específicamente a su hermana Karina, involucrada en presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La denuncia, que ya tomó estado público a través de audios reveladores, muestra un supuesto esquema de recaudación irregular del 8 % en contratos de medicamentos, donde 3 % iba destinado a Karina Milei, 1 % al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y otro 1 % para gastos operativos. La filtración de estos audios generó causas judiciales por cohecho y encendió alertas y pedidos de explicaciones dentro del Congreso.
En su intervención, la actriz utilizó las redes sociales para comparar este episodio con otros escándalos de corrupción en el país. Esta mañana, Pichot compartió un tweet que aludía al exdirector de ANDIS, encontrado en su domicilio de Pilar, y escribió: “Quizás no le pegamos en la marca de las zapatillas pero sí en que siempre hay un chabón escapando de un barrio cerrado”, en clara alusión a la impunidad y los intentos de eludir responsabilidades que caracterizan a algunos funcionarios denunciados.
La reacción de Pichot comenzó a partir de un reposte de otra usuaria que recordó un hecho anterior: “Chicos, en 2023 -Juan Carlos- Pallarols denunció que Karina -Milei- le quiso cobrar 2 mil dólares para reunirse con el Presidente. Pallarols, el orfebre que hizo todos los bastones presidenciales. Desde entonces hubo un montón de testimonios similares y mucha gente fingiendo demencia”. Frente a este reposte, la actriz fue contundente: “Esto lo sabíamos”, dejando en claro que la información de estas irregularidades circulaba desde hace tiempo entre ciertos sectores.
Pero la cruzada de Pichot no terminó allí. Horas antes, la intérprete había cuestionado la falta de pronunciamientos oficiales del gobierno y se preguntaba en tono crítico: “¿De verdad todavía no habló nadie del gobierno?”. Además, la actriz apuntó contra la periodista Liliana Franco, quien había destacado que “el primer aplauso en el discurso de Javier Milei fue cuando dijo ‘Kirchnerismo nunca más’”. Para subrayar su ironía, Pichot acompañó su mensaje con una imagen de la ex vedette Adriana Aguirre haciendo un gesto de sorpresa, típico de la forma en que estira las palabras al refutar, y agregó: “Lilianaaaa”, reforzando así su crítica con un toque humorístico y mordaz.
En medio de la polémica, la figura de Malena Pichot se mantiene activa como una voz crítica en redes, reflejando la indignación y el cuestionamiento ciudadano ante un episodio que combina política, corrupción y exposición mediática, y que promete seguir generando repercusiones en los próximos días.
