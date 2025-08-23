Jorge Taiana habló de las coimas en el gobierno de Javier Milei: "Un golpe que pega muy arriba"

jorge taiana telam.jpg

Crece el escándalo por los audios de coimas: la Justicia va por el teléfono de Diego Spagnuolo

La Justicia avanzó con una serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a raíz de la difusión de audios en los que se mencionan retornos solicitados a laboratorios que proveen medicamentos al organismo.

Entre los objetivos centrales de los procedimientos estaba secuestrar el teléfono celular de Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, considerado un elemento clave para profundizar la investigación. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que hasta el momento el dispositivo no fue encontrado, aunque no se considera que su ausencia afecte gravemente el avance de la causa.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi y se realizaron en la sede de ANDIS, así como en la droguería Suizo Argentina, denunciada en la causa. También se llevaron a cabo procedimientos en domicilios vinculados a los propietarios de la droguería, que pertenece a Eduardo Kovalivker.

Entre los hallazgos más relevantes, en un operativo realizado en Nordelta se secuestraron sobres con 240 mil dólares que se encontraban en un vehículo perteneciente a Emmanuel Kovalivker, hijo del dueño de la droguería, además de su teléfono celular.