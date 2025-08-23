Escándalo de corrupción: la Justicia acelera el peritaje sobre los celulares de los involucrados
Tras los allanamientos, el fiscal Franco Picardi pretende avanzar con rapidez en la investigación. En los operativos realizados en las últimas horas se secuestraron teléfonos y documentación importante.
La Justicia avanzará la semana próxima con pericias clave y el análisis de la documentación secuestrada, mientras intenta abrir los celulares de los principales involucrados que no abrían entregado sus claves. Esto obligará a los peritos a recurrir a métodos especiales para intentar desbloquear los dispositivos, especialmente los iPhone, que presentan mayores dificultades técnicas. En estos casos, los expertos prueban con un extenso listado de posibles secuencias hasta lograr el acceso.
La investigación, que se originó a partir de la filtración de audios comprometedores en los que se mencionaban supuestos pagos de coimas y retornos a laboratorios por la compra de medicamentos, no solo golpea al sistema de salud pública, sino que ya roza a la propia secretaria de Presidencia, Karina Milei, mencionada en esas conversaciones. La trama, cada vez más compleja, expone la relación entre altos funcionarios y el negocio millonario de las droguerías que proveen al Estado.
En uno de los operativos, la Policía de la Ciudad allanó la oficina ubicada en avenida Rivadavia al 875, en pleno centro porteño, donde funciona el programa Incluir Salud y donde trabajaba Garbellini. De allí se incautaron computadoras, teléfonos celulares y documentación sensible vinculada a contrataciones a diferentes laboratorios. El procedimiento se suma al realizado horas antes en el domicilio del exfuncionario en Avellaneda, donde también se le secuestró un celular que ya quedó a disposición de la Justicia para ser peritado.
El avance judicial incluyó además un operativo en la casa de Spagnuolo en Pilar. Allí, los agentes encontraron dos teléfonos móviles, dinero en efectivo en un monto que no trascendió y hasta una máquina de contar billetes, un detalle que refuerza las sospechas de maniobras financieras irregulares. En paralelo, en los vehículos de los directivos de Suizo Argentina se hallaron órdenes de pago multimillonarias y, en el caso de Emmanuel Kovalivker, u$s266.000 escondidos en su automóvil.
Con estas medidas, Casanello busca asegurar pruebas clave y evitar cualquier intento de fuga de los principales imputados en un expediente que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de la actual gestión. La Justicia intenta ahora reconstruir el recorrido del dinero y determinar si existió un esquema sistemático de sobornos para sostener contratos millonarios de provisión de medicamentos al Estado.
El expediente, que ya generó una fuerte conmoción política, se proyecta como un test para la transparencia de la administración nacional, en un terreno tan sensible como el de la atención a personas con discapacidad. Todo indica que la causa recién comienza y que las derivaciones podrían alcanzar a más funcionarios de alto rango.
Los audios de Diego Spagnuolo
En las últimas horas se conoció el contenido del audio completo de Diego Spagnuolo, el despedido director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a funcionarios de ese organismo estatal y altos funcionarios del gobierno de Javier Milei, como su hermana Karina, en hechos de corrupción.
En efecto, en el audio de unos cinco minutos el ahora exfuncionario nombra a la secretaria general de la Presidencia, a su principal asesor, Eduardo 'Lule' Menem, y hasta el mismísimo Presidente, quien -según este testimonio- estaría al tanto de las coimas que se cobraban y repartín.
"Y Lule lo qué está haciendo... Está choreando de una manera... A mí me están desfalcando a la gente. Me pusieron a un tipo que maneja todo lo que es la caja mía: ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue. Pero cuando se fue, se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras. Un delincuente”, indica Spagnuolo en el audio divulgado por la señal de noticias A24.
“A los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije: 'Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita'. Entonces, donde yo vaya y toque a uno van a decir: 'Che, flaco, ¿está todo bien y venís a pedirme guita con estos delincuentes?’ Entonces, Javier, ¿qué hago?' Yo no lo jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver. No puedo tener el control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo eso está todo prolijito, que es lo me importa también", dice Spagnuolo.
Y en otro párrafo asegura: "Este tipo tiene que recaudar de medicamentos y lo sube, sube la guita que recauda. Está bien, fantástico. Lo que pasa es que también vos después tenés transporte y tenés otro tipo de prestaciones, como son las internaciones, que es lo que estoy denunciando yo. Entonces estos tipos dicen: 'Ché, esta la subimos, pero hay todo esto que está acá dando vueltas?' Aprovechan y quieren armarse el kiosquito. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kioskito, no sé, de 20 o 30 mil dólares por mes. Es un cachito así al lado de todo el resto del quilombo que están haciendo".
"La gente de la (Droguería) Suizo (Argentina) llama a los demás proveedores y les dice: 'Escuchame, ahora tenés que poner ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8'. Son más chorros que los Kirchner, lo que cobran de medicamentos. 'Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la presidencia por teléfono, así, tac, a un prestador. Así se están manejando", añade.
Y menciona a Karina Milei, al asegurar que “seguramente a Karina le deben llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina porque seguramente le dirán 'ese el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, 1% para mí, vos Karina te llevas el 3'. Seguramente le deben hacer una cosa así, le están pegando una co... olímpica".
Respecto a una supuesta conversación que mantuvo con el Presidente, se escucha: "A mí me dice, 'Yo voy a hablar con Lule'. Bueno, no hablaron un carajo con Lule. Lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir 'Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando'".
"Te imaginás, estamos hablando de entre medio de un palo y ochocientas lucas de medicamentos por mes. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frizé. No le dejé meterme nada. Acá solamente me metió, el más importante de todos, por Karina para chorear. Yo soy el director ejecutivo y después tenés tres direcciones nacionales", agrega.
Y asegura: "Hablé con el Presidente: '¿Javi sabes qué está pasando? No corrigieron nada, Javi sabés que están choreando, sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo'. O sea, llega a haber algún quilombo, y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al Presidente: 'Tengo todos los WhatsApp de Karina'. Olvidate. A la primera que se van a llevar puesta es a Karina".
Y añade Spagnuolo, entre otros conceptos que la Justicia investiga: "El gobernador de Santa Cruz echó a todos los kirchneristas. ¿Qué hizo Lule? Se los puso en PAMI y en ANSES. Todos los que echó el gobernador se los puso”.
Vale señalar, finalmente, que el juez federal Sebastián Casanello les prohibió este viernes la salida del país a Diego Spagnuolo y al resto de las personas investigadas en la causa por presuntos pagos de coimas en la ANDIS, como Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de ese organismo, y los miembros de la familia Kovalivker, propietarios de la Droguería Suizo Argentina.
