Guillermo Francos habló de los audios: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Respecto a la salida de Spagnuolo, Francos indicó que “fue una decisión que el Presidente (Javier Milei) tomó ayer”.

“El Presidente tomó una resolución en virtud de lo que había trascendido públicamente, en virtud que hay una investigación judicial sobre el tema", agregó al respecto.

El jefe de Gabinete consideró que Spagnuolo "seguramente será convocado por el juez" y remarcó: “Lo del pedido de coimas es algo que tiene que resolver la Justicia".

El Gobierno removió a Diego Spagnuolo tras viralización de audios

Diego Spagnuolo fue removido de su cargo el miércoles, luego de que salieran a la luz audios donde supuestamente se lo escucha hablar de un entramado de coimas que incluye a prestadores de servicios y a funcionarios de alto rango de la Casa Rosada.

El anuncio de su salida fue realizado por la Vocería Presidencial, comunicó que la remoción de Spagnuolo es una medida "preventiva", justificada "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

En el contexto de la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que la ANDIS quedará bajo la órbita del Ministerio de Salud. El ministro Mario Lugones será quien intervenga el organismo, y se espera que "en las próximas horas" se informe el nombre de la persona que quedará a cargo como interventor, con el objetivo declarado de esta intervención es "garantizar su normal y correcto funcionamiento".