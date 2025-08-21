Guillermo Francos habló de los audios: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"
El jefe de Gabinete se refirió a la difusión de audios que denuncian presuntas coimas y que derivaron en la salida de Diego Spagnuolo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Luego de que el presidente Javier Milei decidiera remover a Diego Spagnuolo de su puesto como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, se refirió al escándalo: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario", dijo.
Francos no solo confirmó la salida de Spagnuolo sino también señaló que corresponde a la Justicia investigar los hechos y citar a los presuntos involucrados entre los que se mencionan Karina Milei y Eduardo Menem.
"No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario. Creo que son temas que tiene que investigar la Justicia. Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y de Lule Menem, pero son temas que tiene que investigar la Justicia", respondió Francos ante una pregunta de CNN Radio.
El jefe de Gabinere informó que "hay un juez que está llevando adelante la investigación, lo citará al señor Spagnolo para ver si ratifica los dichos que aparecieron en unos audios que la verdad yo no sé de dónde salen”.
Al ser consultado sobre si creía que los audios eran reales, respondió: “Yo no le puedo dar veracidad o no, es algo que tiene que investigar la Justicia”, aunque señaló: “Me llama la atención".
Respecto a la salida de Spagnuolo, Francos indicó que “fue una decisión que el Presidente (Javier Milei) tomó ayer”.
“El Presidente tomó una resolución en virtud de lo que había trascendido públicamente, en virtud que hay una investigación judicial sobre el tema", agregó al respecto.
El jefe de Gabinete consideró que Spagnuolo "seguramente será convocado por el juez" y remarcó: “Lo del pedido de coimas es algo que tiene que resolver la Justicia".
El Gobierno removió a Diego Spagnuolo tras viralización de audios
Diego Spagnuolo fue removido de su cargo el miércoles, luego de que salieran a la luz audios donde supuestamente se lo escucha hablar de un entramado de coimas que incluye a prestadores de servicios y a funcionarios de alto rango de la Casa Rosada.
El anuncio de su salida fue realizado por la Vocería Presidencial, comunicó que la remoción de Spagnuolo es una medida "preventiva", justificada "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".
En el contexto de la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que la ANDIS quedará bajo la órbita del Ministerio de Salud. El ministro Mario Lugones será quien intervenga el organismo, y se espera que "en las próximas horas" se informe el nombre de la persona que quedará a cargo como interventor, con el objetivo declarado de esta intervención es "garantizar su normal y correcto funcionamiento".
