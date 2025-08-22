Virginia Gallardo respondió a los insultos de José Mayans: "A mí no me mueve la plata"
La candidata a diputada por La Libertad Avanza le respondió al senador de Fuerza Patria, quien le dijo “tonta” y “estúpida”.
Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por Corrientes, fue contundente al responderle a José Mayans, senador de Fuerza Patria, quien la calificó de “tonta” y “estúpida” durante una sesión en con Congreso.
“Le digo a la tonta esta, a la actriz esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones... ¿cómo es que se llama la chica esta? Virginia Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones. La verdad es que es una tonta, una estúpida, porque le digo que si cree que va a venir acá para ganar esa plata acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente", lanzó Mayans mientras algunos aplaudían y hasta otra senadora esbozó “que siga trabajando donde trabaja”.
Gallardo, quien humildemente aclaró que no es del ámbito político, le respondió: “No soy como usted, señor Mayans, porque a mí no me mueve la plata, no me movió nunca, y es lo que están queriendo utilizar en mi contra y no les va a salir, porque no pedí un peso, no quiero ganar nada”, aseguró.
“Lo triste y tonto es que usted sí viviendo de la política no sepa que soy candidata a diputada y no a senadora. De ahí para abajo, todo mal. Y ni hablar de la educación que maneja”, lo chicaneó.
“Lo único que están haciendo desde el lunes es mandándome a estudiar. 'Andá y preparate’, ‘vos qué vas a hacer que te colgás en un caño’”, mencionó Gallardo respecto a las críticas despectivas que recibe de la oposición por ser bailarina.
En este sentido, defendió su carrera y explicó: "Yo me voy a colgar y voy a hacer lo que tenga que hacer, porque detrás de ese Bailando que todos me quieren enrostrar había un sueño casualmente atrás. No era ser famosa, era generalmente un sueño benéfico” y adelantó: “No me van a encontrar por ningún lado”.
Emocionada, Gallardo recordó que llegó cómo fue su llegada a capital desde la provincia del noreste a sus 20 años: “Para los que me mandan a estudiar, yo vengo de una familia humilde y a mucha honra. Se rompieron el alma para que yo estudie, no pudieron darme más que una educación de colegio y yo desde que tengo uso de razón salí a la vida a trabajar para pagarme mis estudios. Estudié siete años en inglés, música en un conservatorio, dibujo, pintura, baile y estudié en la facultad. Si dejé en tercer año de ciencias económicas es porque me salió esta oportunidad. ¿Mirá si no va a ser válido venir a bailar en ese momento por un comedor? Para mí era una oportunidad como lo es esta", cerró.
En cuanto a su candidatura, confesó que no va a estar dispuesta a votar a favor de cosas que no le parezcan correctas: “Cuando me convocaron les dije que se estaban comprando un problema. Probablemente vaya a decir lo que sienta y los pueda perjudicar por mis convicciones. Sepan que voy a responder al público que me vota, que es el de Corrientes”.
Video: así fueron los insultos de José Mayans a Virginia Gallardo
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario