Virginia Gallardo respondió a los insultos de José Mayans: "A mí no me mueve la plata"

En este sentido, defendió su carrera y explicó: "Yo me voy a colgar y voy a hacer lo que tenga que hacer, porque detrás de ese Bailando que todos me quieren enrostrar había un sueño casualmente atrás. No era ser famosa, era generalmente un sueño benéfico” y adelantó: “No me van a encontrar por ningún lado”.

mayans virginia gallardo

Emocionada, Gallardo recordó que llegó cómo fue su llegada a capital desde la provincia del noreste a sus 20 años: “Para los que me mandan a estudiar, yo vengo de una familia humilde y a mucha honra. Se rompieron el alma para que yo estudie, no pudieron darme más que una educación de colegio y yo desde que tengo uso de razón salí a la vida a trabajar para pagarme mis estudios. Estudié siete años en inglés, música en un conservatorio, dibujo, pintura, baile y estudié en la facultad. Si dejé en tercer año de ciencias económicas es porque me salió esta oportunidad. ¿Mirá si no va a ser válido venir a bailar en ese momento por un comedor? Para mí era una oportunidad como lo es esta", cerró.

En cuanto a su candidatura, confesó que no va a estar dispuesta a votar a favor de cosas que no le parezcan correctas: “Cuando me convocaron les dije que se estaban comprando un problema. Probablemente vaya a decir lo que sienta y los pueda perjudicar por mis convicciones. Sepan que voy a responder al público que me vota, que es el de Corrientes”.

Video: así fueron los insultos de José Mayans a Virginia Gallardo

mayans contra virginia gallardo