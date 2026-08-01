Tensión y gritos en vivo: la diputada Karen Reichardt abandonó el estudio tras pelearse con Matilda Blanco

Blanco, entonces, calificó a la legisladora como "ignorante" y le aseguró que "no tiene idea" del tema. "Los refugios son privados, los pagamos nosotros", argumentó. "¡Vos no pagás nada!", le respondió la diputada.

"Hay cosas que no se pueden pagar con dinero, Karen. Tenés que estudiar", le advirtió la panelista. La tensión llegó al punto máximo cuando Blanco mencionó a los perros del presidente Javier Milei y dijo: "Todos los perros son Conan. Todos tienen derechos".

Reichardt, ya desencajada, exclamó: "Si vos me acusás de algo te pongo un abogado. No me podés decir que soy comerciante. Callate la boca. Hacer un proyecto de ley no es ser comerciante, boba. Sos una bruta".

Acto seguido, se retiró el micrófono, se levantó y abandonó el estudio entre gritos de "Chau, bobita. Burra. No mientas". La emisión continuó sin ella.