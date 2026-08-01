Tensión y gritos en vivo: la diputada Karen Reichardt abandonó el estudio tras pelearse con Matilda Blanco
La legisladora oficialista protagonizó un fuerte cruce con la panelista durante una entrevista, la acusó de "bruta" y se retiró del set en medio de un escándalo televisivo.
Un fuerte altercado se desató en el programa LAM (América) cuando la diputada Karen Reichardt, de La Libertad Avanza, se levantó del set y se retiró en medio de una entrevista, luego de un tenso intercambio con una de las panelistas.
La situación incómoda ocurrió mientras la legisladora exponía los detalles de un proyecto de ley que presentó para regular criaderos, refugios y hogares de tránsito de animales. La panelista Matilda Blanco, reconocida por su activismo proteccionista, cuestionó duramente la iniciativa durante varios minutos.
Reichardt no soportó las críticas y, visiblemente molesta, se puso de pie. Antes de abandonar el estudio, le gritó a su interlocutora: "Sos una bruta". El momento generó un clima de alta tensión en el piso televisivo.
El cruce previo a la salida
El enfrentamiento comenzó cuando Blanco exigió a la diputada que "pidiera disculpas a los animales y a los proteccionistas". Reichardt replicó: "Sos una maleducada. Vos me tenés que pedir disculpas a mí".
"Vos querés legalizar los criaderos", insistió la panelista. La diputada intentó defender su proyecto, pero la discusión escaló rápidamente. "Si hubiera venido a discutir con vos, lo hubiera hecho. Ya no me amerita hablar con una persona como vos", disparó Reichardt.
Blanco, entonces, calificó a la legisladora como "ignorante" y le aseguró que "no tiene idea" del tema. "Los refugios son privados, los pagamos nosotros", argumentó. "¡Vos no pagás nada!", le respondió la diputada.
"Hay cosas que no se pueden pagar con dinero, Karen. Tenés que estudiar", le advirtió la panelista. La tensión llegó al punto máximo cuando Blanco mencionó a los perros del presidente Javier Milei y dijo: "Todos los perros son Conan. Todos tienen derechos".
Reichardt, ya desencajada, exclamó: "Si vos me acusás de algo te pongo un abogado. No me podés decir que soy comerciante. Callate la boca. Hacer un proyecto de ley no es ser comerciante, boba. Sos una bruta".
Acto seguido, se retiró el micrófono, se levantó y abandonó el estudio entre gritos de "Chau, bobita. Burra. No mientas". La emisión continuó sin ella.
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