Los abogados de Cristina Kirchner dieron detalles del reclamo ante la ONU

Se vulneró el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, existiendo mecanismos irregulares de asignación de causas y magistrados con relaciones personales con dirigentes opositores.

Desde el inicio del proceso existió una clara presunción de culpabilidad contra la acusada.

Se limitó el ejercicio del derecho de defensa al incorporar pruebas provenientes de otros procesos sin posibilidad efectiva de contradicción.

Se violó la prohibición de juzgar dos veces por los mismos hechos, dado que 49 de las 51 obras públicas ya habían sido investigadas concluyendo en archivo o sobreseimiento.