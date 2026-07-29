Los abogados de Cristina Kirchner dieron detalles del reclamo ante la ONU
Los abogados de Cristina Kirchner detallaron su presentación ante la ONU, denunciando graves violaciones a los derechos de la exmandataria en el país.
Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego detallaron los ejes principales de la comunicación individual elevada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La defensa de Cristina Kirchner denunció que el Estado argentino vulneró múltiples garantías durante el proceso judicial conocido como Causa Vialidad.
Los argumentos de los abogados de Cristina Kirchner
IMPORTANTE: El proyecto de expertos de la UBA para extender el Subte a Aeroparque y Puerto Madero que mejoraría los viajes
Durante su exposición, los letrados aseguraron que el juicio tuvo como finalidad principal la proscripción electoral de la exvicepresidenta y que su inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos. Según expresaron los defensores legales, el proceso estuvo marcado por las siguientes violaciones:
-
Se vulneró el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, existiendo mecanismos irregulares de asignación de causas y magistrados con relaciones personales con dirigentes opositores.
Desde el inicio del proceso existió una clara presunción de culpabilidad contra la acusada.
Se limitó el ejercicio del derecho de defensa al incorporar pruebas provenientes de otros procesos sin posibilidad efectiva de contradicción.
Se violó la prohibición de juzgar dos veces por los mismos hechos, dado que 49 de las 51 obras públicas ya habían sido investigadas concluyendo en archivo o sobreseimiento.
La Cámara de Casación no realizó un control efectivo de la condena, impidiendo en la práctica una verdadera revisión judicial de la sentencia.
A su vez, la defensa remarcó que ya se agotaron definitivamente todas las vías judiciales internas, luego de la decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de junio de 2025.
Frente a este escenario, los profesionales solicitaron ante el organismo internacional la aplicación de medidas cautelares urgentes. Entre sus peticiones formales, exigieron:
-
La suspensión inmediata de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos, argumentando que incumple precedentes claros del Comité.
El restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema, que actualmente funciona únicamente con tres integrantes.
La modificación del régimen de prisión domiciliaria, solicitando el retiro de la tobillera electrónica, el cese del trato discriminatorio, el acceso al aire libre y la eliminación de las restricciones de visitas.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario