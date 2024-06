Cristina Kirchner agitó las aguas de cara al tratamiento de la Ley Bases: "No al saqueo"

"Anoche en A24 los chicos del colectivo audiovisual @indisciplinadxs presentaron este video que me encantó", sostuvo en su publicación la exmandataria, agitando las aguas de cara a una jornada decisiva para el país.

Anoche en A24 los chicos del colectivo audiovisual @indisciplinadxs presentaron este video que me encantó. pic.twitter.com/dRqn1IeTNg — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 11, 2024

El video tiene palabras dignas de escuchar en la previa al tratamiento de la Ley Ómnibus: "Pensá cuáles son las cosas que te hacen ser vos. Esas cosas que llevás y te llenaron de orgullo porque te costaron un montón. Anotá las cosas que te gusta hacer y todavía no pudiste hacer pero no perdés las esperanzas. Ahora pensáte haciendo lo que te gusta hacer, eso también define quien sos", relata una voz en off.

"El Poder siempre va a estar dispuesto a hacer que las cosas vayan en una dirección en la cual los que salen bien parados son pocos", señala el clip, en una suerte de recopilación de declaraciones de distintos manifestantes. Seguidamente, mirando a cámara, otro de los presentes sostiene que "los derechos son posibilidades vitales que en determinado momento una sociedad no acepta que sean privilegios o prerrogativas de unos pocos".

"Nos quieren dejar sin nada, nos va a vender", indica una enérgica jubilada, en detrimento de las políticas libertarias.

Luego, el relato en off continúa: "Ahora pensá si sacándote todas esas cosas, las que tenés y las que soñás seguís siendo vos", mientras transcurren imágenes de YPF, Aerolíneas Argentinas y de las Islas Malvinas.

Finalmente, el video llega a su fin con una placa negra en la que se lee: "No al saqueo de nuestros recursos. No a la Ley Bases".