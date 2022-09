Cristina Kirchner en cadena nacional: todos los canales con su defensa en la causa Vialidad

cristina kirchner.jpg

En su discurso Cristina reafirmó que le fue “negado" su derecho a ejercer su defensa tras el alegato del fiscal Diego Luciani, y destacó el alegato expuesto por uno de sus abogados, Carlos Beraldi, al considerar que dejó a la luz "todas las arbitrariedades de este juicio".

Además, recordó que “jueces y fiscales de este juicio jugaron al fútbol en la quinta de Mauricio Macri”.

"Se desmontaron las increíbles mentiras de los fiscales"

La vicepresidenta señaló que “se desmontaron las mentiras del fiscal Luciani y Mola y quedaron expuestas las arbitrariedades de este juicio”.

“Seguí las exposiciones en vivo y en directo y sentí que era como estar en una serie, donde finalmente se encuentra la verdad que es el deber de los juicios, los jueces y los fiscales”.

Quiero hacer un formal pedido, continuó, “para que se extraiga testimonio de todas las mentiras de los fiscales contrastadas con las pruebas periciales, testimoniales y documental de este juicio”, agregó.

Según la vicepresidenta, la acusación de Luciani y Mola “viola el artículo 1° de la Constitución, que prevé que la Nación Argentina adopta como su gobierno la forma representativa, republicana y federal”. “El orden no es intercambiable. Los tres gobiernos, el que encabezó Néstor los que me tocó encabezar a mí, fuimos elegidos por el pueblo y no podemos ser nunca una asociación ilícita”, afirmó.

“Ustedes son más que nosotros, porque pueden juzgar todos los actos, hasta lo que es zona de reserva, hasta lo que son actos de oportunidad mérito y conveniencia. Bien, va de suyo que esto no es así, pero es lo que se afirmó en este juicio ¿Esto que quiere decir, que ningún presidente puede ser juzgado? Sí, hay un sistema: el del juicio político. Artículo 53 de la propia Constitución”, continuó.