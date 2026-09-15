Expectativa por un 17 de octubre con novedades sobre Cristina Kirchner: qué se sabe
Los abogados de Cristina Kirchner anticiparon los próximos pasos de la defensa. Buscan que la ONU intervenga o presentar un recurso de revisión interno.
Tras presentar nuevas pruebas documentales, el equipo legal de Cristina Kirchner explicó detalladamente cómo continuará la estrategia judicial. En diálogo con Radio 10, el abogado Rafael Valim remarcó que las flamantes evidencias aportadas abren un panorama muy favorable para intentar revertir la condena por la causa Vialidad.
La resolución de la ONU y el posible recurso interno
El defensor internacional aclaró que el contundente hallazgo sobre los fondos del fideicomiso tiene dos efectos jurídicos principales. En el ámbito externo, se agregará a la comunicación ya iniciada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU). En el plano local, habilita formalmente la presentación de un recurso de revisión, una acción prevista que permite "anular una sentencia firme" ante la aparición de nueva prueba.
Respecto a los plazos procesales, Valim anticipó un mes clave para el futuro del proceso: "Vamos a ver si la comunicación en Naciones Unidas será evaluada en los pedidos cautelares en octubre". En caso de que el organismo internacional no se pronuncie durante ese mes, la defensa propondrá de inmediato el recurso de revisión interno en Argentina, el cual también podría generar la suspensión de la eficacia de la condena impuesta.
El futuro político y electoral de Cristina Kirchner
Ante la consulta sobre las implicancias de un dictamen internacional, el letrado brasileño aseguró que un fallo favorable por parte del comité posee una eficacia plena dentro del territorio nacional, algo que el Estado argentino "tiene que respetar y cumplir".
IMPORTANTE: Los abogados de Cristina Kirchner presentaron una "prueba trascendente" para refutar la condena
Finalmente, sobre la posibilidad de que la exmandataria participe como candidata en las próximas elecciones primarias (PASO), Valim se mostró sumamente optimista frente al nuevo escenario judicial. "Tenemos todas las condiciones, ahora aún más de las que ya teníamos, de revertir esta condena y dar las condiciones políticas para que Cristina haga lo que quiera con sus derechos políticos", concluyó el letrado.
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