Expectativa por un 17 de octubre con novedades sobre Cristina Kirchner: qué se sabe

Respecto a los plazos procesales, Valim anticipó un mes clave para el futuro del proceso: "Vamos a ver si la comunicación en Naciones Unidas será evaluada en los pedidos cautelares en octubre". En caso de que el organismo internacional no se pronuncie durante ese mes, la defensa propondrá de inmediato el recurso de revisión interno en Argentina, el cual también podría generar la suspensión de la eficacia de la condena impuesta.