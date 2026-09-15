Las "tres vías" de la defensa a Cristina Kirchner: cuáles son los pasos tras presentar la nueva prueba
Luego de exhibir nuevos datos, los abogados detallaron el camino procesal que continuará tanto en estrados internacionales como en la justicia local.
Tras la contundente conferencia de prensa en la que revelaron nuevos elementos técnicos sobre la ejecución presupuestaria de Vialidad Nacional entre 2009 y 2015, el equipo de letrados que representa a Cristina Fernández de Kirchner detalló cómo continuará la estrategia jurídica y política para lograr revertir la condena y la inhabilitación que pesan sobre la exmandataria.
Durante la exposición, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego marcaron con claridad las distintas instancias en las que se librará la batalla legal para demostrar la inocencia de la expresidenta y restituir sus derechos políticos de cara a futuros procesos electorales.
Las tres vías de la defensa a Cristina Kirchner y la hoja de ruta internacional
A su turno, Javier Borrego sintetizó los frentes en los que operará el equipo técnico al señalar que el reclamo se sostiene sobre tres pilares fundamentales: "Las Naciones Unidas, la vía del recurso de revisión, y una vía interna que si alguien tuviera conocimiento lo resolvería fácil".
En esa misma línea, Beraldi profundizó sobre la herramienta procesal a nivel doméstico al recordar que "el recurso de revisión contempla como un proceso clave la aparición de un elemento nuevo, aunque ahora el camino prioritario es el internacional".
Con la reciente incorporación de la documentación técnica —que demostró que la asignación de fondos a Lázaro Báez representó menos del 1% del total de la inversión vial auditada y que la principal firma adjudicataria pertenecía a un familiar del expresidente Mauricio Macri—, las expectativas se trasladan al organismo supranacional.
Al respecto, Valim confirmó que ya tienen fijada una fecha de audiencia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU de cara a la segunda quincena de octubre. No obstante, los letrados mantuvieron la cautela respecto a los plazos institucionales. "Creemos que lo que hemos presentado tiene su trascendencia, pero nosotros somos serios. Para nosotros, nuestro caso es muy importante, pero nos dirigimos a un comité que tiene miles de casos", aclaró Borrego.
Finalmente, Beraldi ratificó cuál es el objetivo primordial de esta batería de acciones legales. "Vamos a ir paso por paso, una vez que tengamos una respuesta de la ONU. Nuestro propósito fundamental es que esta condena caiga, y que Cristina recupere su libertad y sus actividades políticas", concluyó, marcando el compás de una defensa que busca invalidar definitivamente los efectos jurídicos del proceso.
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