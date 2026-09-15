Las "tres vías" de la defensa a Cristina Kirchner: cuáles son los pasos tras presentar la nueva prueba

Las "tres vías" de la defensa a Cristina Kirchner: cuáles son los pasos tras presentar una nueva prueba

Al respecto, Valim confirmó que ya tienen fijada una fecha de audiencia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU de cara a la segunda quincena de octubre. No obstante, los letrados mantuvieron la cautela respecto a los plazos institucionales. "Creemos que lo que hemos presentado tiene su trascendencia, pero nosotros somos serios. Para nosotros, nuestro caso es muy importante, pero nos dirigimos a un comité que tiene miles de casos", aclaró Borrego.

Finalmente, Beraldi ratificó cuál es el objetivo primordial de esta batería de acciones legales. "Vamos a ir paso por paso, una vez que tengamos una respuesta de la ONU. Nuestro propósito fundamental es que esta condena caiga, y que Cristina recupere su libertad y sus actividades políticas", concluyó, marcando el compás de una defensa que busca invalidar definitivamente los efectos jurídicos del proceso.