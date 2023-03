Cristina: "Antes clausuraban los sueños con tanques, hoy lo hacen en los tribunales"

Embed

Cristina sostuvo además que "la sociedad argentina fue absolutamente disciplinada después de la tragedia de la dictadura del '76", que "generó una dirigencia temerosa".

Y en ese sentido advirtió que se equivocan quienes creen que los represores "fracasaron porque fueron condenados a cadena perpetua", porque dejaron ese efecto que puede verse "en el disciplinamiento de la sociedad y la dirigencia política, que dicen 'Esto no se puede', 'Contra el FMI no se puede ir'; han disciplinado a la sociedad, y Néstor Kirchner fue indisciplinado", insistió.

Advirtió además que los 30 mil detenidos desaparecidos "pudieron haberse equivocado cuando ejercieron sus convicciones, pero a diferencia de todos los políticos que se equivocaron, ellos lo hicieron con sus cuerpos, pusieron sus cuerpos, no como los políticos que se equivocan y los que ponen las cosas es la gente que ve frustradas sus ilusiones y sus esperanzas".

Al ponderar la "valentía" de las Abuelas de Plaza de Mayo, la ex mandataria aseguró que "no hay más alto honor que el recuerdo de un pueblo, el que te da la historia cuando cumpliste con tus convicciones y con la sociedad".

"Las Abuelas tuvieron la valentía que no tuvimos tantísimos otros argentinos de enfrentar. No les importó porque son madres y a las madres no hay nada que les importe más que le toquen que un hijo. Las vamos a llevar siempre en el corazón", expresó.

La senadora Nora del Valle Giménez, del FdT de Salta, fue la promotora del homenaje a la entidad defensora de los derechos humanos surgida durante la última dictadura militar para luchar contra el secuestro y la desaparición de personas.

En el acto, del que participaron los ministros de Defensa, Jorge Taiana; del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; de Justicia, Martín Soria; de Cultura, Tristán Bauer, y el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, se distinguió con la mención de honor "Juana Azurduy de Padilla" a Estela de Carlotto, Sonia Torres de Parodi, Carmen Ledda Barreiro y Buscarita Imperí Roa.