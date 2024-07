El sentido posteo de Cristina Kirchner en la hora exacta que murió Eva Perón

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1816978074740854900&partner=&hide_thread=false 26 de julio de 1952. 20:25 hs.



Hace exactamente 72 años cambiaba la historia argentina. pic.twitter.com/IF9goELCll — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 26, 2024

Nacida en la ciudad de Junín en 1919, Evita llegó a ser la Primera Dama de la Argentina durante la presidencia de Perón -entre 1946 y 1952-, fundó el Partido Peronista Femenino y dirigió la Fundación Eva Perón, siempre con la mirada puesta en quienes menos tenían.

Marcela Pagano homenajeó a Eva Perón, saludó a Cristina Kirchner y la destrozaron

La diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, publicó este viernes un homenaje por la muerte de Eva Perón y saludó a la expresidente Cristina Kirchner junto a otros dirigentes peronistas, provocando el claro descontento de los partidarios de su espacio político.

A través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), la diputada nacional publicó una foto de la ex primera dama, que murió el 26 de julio de 1952 a causa de un cáncer, y escribió: "Hoy, como mujer y diputada, quiero rendir homenaje a una figura que, aunque políticamente no compartimos la misma línea, no puedo dejar de evocar: Eva Perón".

marcela pagano eva peron.jpg

Acto seguido, le dedicó tres posteos más en los cuales describió que “Evita fue una mujer que rompió moldes en una época en que las mujeres tenían pocos espacios en la política. Su pasión y dedicación por los más desfavorecidos la llevaron a luchar incansablemente por sus derechos”.

En ese sentido, reconoció: “Aunque nuestro partido político no comparte las mismas ideas que el peronismo, no puedo dejar de reconocer su labor y sus logros, especialmente el sufragio femenino. Su legado es un recordatorio de que la política es vocación de servicio”.

“Parafraseando a otra gran mujer, la diputada radical María Florentina Gómez Miranda “Eva Perón nos enseñó que, para comprender al pueblo, para sentirlo y para interpretarlo [...] basta con haber vivido el dolor y mantener el corazón abierto; por eso su pueblo peronista la venera y por eso yo la comprendo y la respeto”, completó en su extenso homenaje.

Acto seguido, aprovechó para “saludar a todos los peronistas” y “especialmente a los que hoy nos acompañan en nuestro espacio de La Libertad Avanza". En la lista incluyó en los primeros lugares al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y al exsenador Eduardo Menem, al jefe de Gabinete Guillermo Francos y al extitular de la SIDE, Juan Bautista “Tata” Yofre.

Y siguió con otros dirigentes peronistas como la exvicepresidenta Cristina Kirchner, los miembros de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Miguel Pichetto, Florencio Randazzo y Natalia De la Sota.

marcela pagano Marcela Pagano, diputada nacional por La Libertad Avanza

“En su honor, sigamos buscando consensos por un futuro mejor para todos los argentinos”, escribió al final.

Sin embargo, sus publicaciones no cayeron nada bien entre los partidarios de La Libertad Avanza, quienes le expresaron su disgusto con polémicos mensajes: "a los zurdos ni 1cm", "quiero creer que te hackearon la cuenta", "saluden a Pagano que se va", "increíble", "que deje la banca ya", "descenso a la locura" y "qué asco este tuit" fueron algunas de las reacciones al posteo.