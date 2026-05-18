Coparticipación: Nación y Ciudad cerraron un acuerdo con bonos para cancelar la deuda del último año
El Gobierno Nacional y CABA llegaron a un acuerdo para cancelar con bonos los $800.000 millones de deuda.
El Ministerio de Economía de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) sellaron un acuerdo clave que pone fin al conflicto por los retrasos en los pagos de la Coparticipación Federal de Impuestos acumulados durante los últimos meses.
Tras intensas negociaciones políticas y técnicas, la administración central normalizará las cuentas fiscales porteñas, un movimiento que el Ejecutivo porteño ya había previsto operativamente en el Presupuesto 2026.
Los detalles del nuevo convenio con bonos
El entendimiento alcanzado este lunes establece un mecanismo financiero específico para saldar los fondos remanentes:
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Forma de pago: El Estado nacional cancelará la deuda acumulada mediante la transferencia de una cartera de bonos soberanos con un vencimiento a 7 meses.
Alcance del acuerdo: Este pacto, definido por ambas administraciones como el resultado de un diálogo constructivo, se limita estrictamente a los fondos postergados desde mediados del año pasado. No incluye el pago de la deuda histórica generada durante la gestión de Alberto Fernández.
El origen del bache: En septiembre de 2024, la Nación se había comprometido a transferir semanalmente el equivalente al coeficiente del 1,55% (avalado por la Corte Suprema). Si bien el trato se cumplió inicialmente, a partir de julio de 2025 los giros comenzaron a ralentizarse, generando el pasivo que ahora se consolida y cancela.
La historia detrás del conflicto por los fondos porteños
La disputa por los recursos de la Capital Federal arrastra un extenso recorrido político y judicial que comenzó en el año 2020:
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El recorte original (2020): En plena pandemia, el expresidente Alberto Fernández redujo por decreto la coparticipación de la Ciudad del 3,5% al 2,32%. Poco después, el Congreso sancionó la Ley 27.606, que podó aún más el coeficiente, fijándolo en un 1,40% básico acompañado por un monto variable destinado a la Seguridad.
El fallo de la Corte (2022): A finales de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó una medida cautelar que ordenaba restituirle a la Ciudad un 1,55% adicional, elevando el coeficiente total al 2,95%. Pese al mandato judicial, la gestión kirchnerista nunca acató la orden.
La tregua de 2024: Con el cambio de signo político, en septiembre de 2024 el Ministerio de Economía nacional y la gestión de Jorge Macri acordaron operativizar el fallo de la Corte. Aunque el dictamen supremo exigía goteos diarios automáticos a través del Banco Nación, la Ciudad aceptó —a pedido de la Casa Rosada— recibir los fondos de forma semanal directamente desde el Tesoro nacional, esquema que sufrió los baches que acaban de subsanarse.
El reclamo por los u$s6.000 millones sigue abierto
A pesar de la firma de este convenio y de la normalización del flujo de caja actual, desde la sede gubernamental de la calle Uspallata aclararon que la batalla de fondo no está terminada.
La Ciudad de Buenos Aires mantiene firme su reclamo ante la Justicia para que la Nación devuelva el retroactivo de los 6.000 millones de dólares que el distrito dejó de percibir desde la quita original de 2020, medida a la que volvieron a calificar como "intempestiva e inconstitucional".
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