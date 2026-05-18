Coparticipación: Nación y Ciudad cerraron un acuerdo con bonos para cancelar la deuda del último año

El recorte original (2020): En plena pandemia, el expresidente Alberto Fernández redujo por decreto la coparticipación de la Ciudad del 3,5% al 2,32%. Poco después, el Congreso sancionó la Ley 27.606, que podó aún más el coeficiente, fijándolo en un 1,40% básico acompañado por un monto variable destinado a la Seguridad.

El fallo de la Corte (2022): A finales de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó una medida cautelar que ordenaba restituirle a la Ciudad un 1,55% adicional, elevando el coeficiente total al 2,95%. Pese al mandato judicial, la gestión kirchnerista nunca acató la orden.