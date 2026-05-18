"Error circunstancial": la explicación del abogado de Francisco Adorni sobre su declaración jurada

Francisco y Manuel Adorni 1 Francisco y Manuel Adorni

La investigación está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien impulsa medidas para esclarecer la evolución patrimonial del funcionario. En tanto, el juez Alejandro Casanello hizo lugar a esos pedidos y ordenó distintas diligencias, entre ellas requerir a la Oficina Anticorrupción las últimas declaraciones juradas, así como información sobre bienes y viajes.

El expediente se originó tras la denuncia de la diputada Marcela Pagano, que recayó inicialmente en el Juzgado Federal N°6, a cargo de Daniel Rafecas, y luego fue subrogado por Casanello, quien dio curso a las medidas de prueba.

En un dictamen, Marijuan precisó que el foco está puesto en el período que se inicia en diciembre de 2023, cuando Adorni asumió como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, y continúa con su posterior designación, en junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF).