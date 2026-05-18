"Error circunstancial": la explicación del abogado de Francisco Adorni sobre su declaración jurada
Marcelo Peña aseguró que las inconsistencias detectadas responden a una omisión ya corregida y negó la existencia de delito.
Francisco Adorni está bajo investigación en la Justicia federal por presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas patrimoniales entre 2023 y 2024, a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano; y su abogado aseguró que se trató de "un error".
En ese contexto, el abogado defensor del legislador, Marcelo Peña, sostuvo que no existe delito y que las diferencias detectadas responden a una omisión administrativa ya corregida: "Se puede tener una carga defectuosa de declaración jurada, una omisión, un error, que se subsana. En este caso así sucedió", dijo en diálogo con TN.
Además, remarcó que su cliente "se presentó en forma espontánea" y que "nunca fue imputado". También afirmó que Francisco Adorni cuenta con un patrimonio "bancarizado, registrado, identificado y económicamente explicable".
"No hay nada que ocultar, no hay delito. La cuestión administrativa ya está subsanada y no tengo dudas de que la causa va a ser desestimada", agregó el letrado.
Para respaldar su planteo, mencionó como ejemplo un crédito de 60 millones de pesos solicitado por el legislador que continúa vigente y no fue cancelado: "No existe el delito, no hay irregularidad", insistió.
La investigación está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien impulsa medidas para esclarecer la evolución patrimonial del funcionario. En tanto, el juez Alejandro Casanello hizo lugar a esos pedidos y ordenó distintas diligencias, entre ellas requerir a la Oficina Anticorrupción las últimas declaraciones juradas, así como información sobre bienes y viajes.
El expediente se originó tras la denuncia de la diputada Marcela Pagano, que recayó inicialmente en el Juzgado Federal N°6, a cargo de Daniel Rafecas, y luego fue subrogado por Casanello, quien dio curso a las medidas de prueba.
En un dictamen, Marijuan precisó que el foco está puesto en el período que se inicia en diciembre de 2023, cuando Adorni asumió como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, y continúa con su posterior designación, en junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF).
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