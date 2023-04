Cristina Kirchner: "Hay que revisar el acuerdo con el FMI, pero no para no pagar"

La vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó este jueves revisar el acuerdo con el FMI. Pero advirtió que hay que revisarlo "pero no para no pagar, más allá de la discusión de las sobretasas. Se tiene que revisar las condicionalidades y que las sumas que se paguen estén atadas como un porcentaje al superávit comercial". E insisitó: "Nadie dice que no haya que pagarle al FMI".