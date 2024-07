Nicolás Carrizo declaró en el juicio por el atentado a Cristina Kirchner: "Le quiero pedir perdón"

En la segunda audiencia del juicio a “la banda de los Copitos” por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, decidió declarar Nicolás Carrizo, acusado como partícipe secundario del hecho ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Carrizo explicó: “conocí a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte una noche en la que estábamos de fiesta con un grupo. Al otro día volvieron y me dijeron que se habían olvidado una campera. La busqué en la casa de Checho, porque él los dejó pasar, y en un momento entraron a la pieza de Checho. Se quedaron ahí, aparentemente tuvieron sexo. Ahí fue cuando hablé por primera vez con Sabag Montiel, mientras esperábamos a los dos. Me dijo que trabaja con los coches, que los tenía rotos y quería arreglarlos. Ese fue el día que me presenté, porque el día anterior fue un hola y chau”.