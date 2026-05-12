El próximo gran escándalo de Milei ¿qué grupo empresario viene ganando todas las nuevas privatizaciones?
El periodista Alejandro Bercovich dio detalles del reciente ascenso del Grupo Neuss en privatizaciones, y vínculos con el poder y el negocio de la Hidrovía.
En su reciente editorial en C5N, el periodista Alejandro Bercovich reveló los detalles de lo que denomina el "próximo gran escándalo" del gobierno de Javier Milei. La trama involucra al Grupo Neuss, un histórico clan empresario que ha comenzado a ganar terreno de manera exponencial en áreas clave de la infraestructura nacional desde el inicio de la gestión libertaria.
De acuerdo con el conductor de Brotes Verdes, hace apenas dos semanas se concretó una privatización de alto impacto: la de la red troncal de alta tensión de energía eléctrica de Argentina.
Transener, encargada de administrar dicha red, estaba bajo la conducción del grupo Pampa (de Marcelo Mindlin) con una participación estatal del 50%. El capital fue adquirido por los hermanos Neuss, quienes lideran un consorcio que ha crecido aceleradamente bajo la actual administración.
El grupo está encabezado por Juan, Patricio y Jorge Neuss, representantes de la tercera y cuarta generación de una familia que inició su fortuna hace 120 años con el negocio de sodas y jugos.
El factor Santiago Caputo y la Fundación Faro
Según Bercovich, el éxito del grupo no sería ajeno a los lazos personales con el entorno más cercano al Presidente. Patricio y Juan Neuss mantienen una relación estrecha con Santiago Caputo, el asesor presidencial, que se remonta a cuando tenían cinco años.
Respecto al financiamiento político, los Neuss son señalados como los principales mecenas de la Fundación Faro. Esta entidad es descrita por el periodista como la herramienta con la cual los Milei financiaron la campaña para las elecciones de medio término, recibiendo importantes aportes del sector empresario.
La mira en la Hidrovía y los puertos
De acuerdo con la investigación del periodista de C5N, el próximo gran objetivo del grupo y sus aliados es la Hidrovía del Paraná, una de las rutas comerciales más lucrativas del país.
Se trata, en primer lugar, de un negocio millonario: la licitación por el dragado y balizamiento es por 25 años, con una facturación estimada de entre 200 y 300 millones de dólares anuales (alcanzando un total de hasta 7.000 millones de dólares en el período de concesión).
En la subasta actual también pican en punta Juan Ondarcuhu (con intereses en la terminal de Rosario) y Gustavo Elías (referente del puerto de Bahía Blanca). Elías es el mismo empresario a quien el Gobierno buscaría otorgarle la administración del puerto de Tierra del Fuego, desplazando la gestión superavitaria de la provincia.
Independientemente de quién resulte ganador oficial de la licitación de la Hidrovía, Bercovich advierte que los Neuss aparecen estratégicamente posicionados como los contratistas necesarios de este negocio, consolidando su influencia en sectores estratégicos de la economía argentina.
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