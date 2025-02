Cristina Pérez cuestionó a Jonatan Viale tras la entrevista con Javier Milei: "No hay que..."

En este sentido, sus colegas de Rivadavia dialogaron sobre lo acontecido y una de las que se mostró muy crítica del periodista fue Cristina Pérez que, además de tener la misma profesión que Viale, está vinculada al Gobierno por ser la esposa de Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación.

Tras ser consultada sobre si la intromisión de Santiago Caputo estuvo bien, la conductora respondió: "Me parece mal la interrupción", pero su devolución no quedó ahí, sino que aprovechó para lanzarle un misil a su compañero. "No hay que acordar notas con nadie", señaló.

Luego de que Lucas Morando le indicara que tenía entendido que no había existido ningún tipo de acuerdo entre Presidencia y Joni Viale, Cristina Pérez arremetió: "Bueno, no hay que permitir que tampoco interrumpan una nota. Aparte el Presidente estaba contestando... yo prefiero bajar una nota, a que me la condicionen".

La palabra de Jonatan Viale en Radio Rivadavia

"Fue una mañana difícil, una tarde difícil. Con amigos, con familia, bancando. No tenía ganas de un carajo. Muy triste por lo que pasó, pero bueno acabo de cortar con mi hermana que me dio muchas fuerzas", comenzó indicando el comunicador que quedó en el ojo de la tormenta por ser funcional a los intereses del Gobierno libertario.

Luego de que su hermana le pidiera que se "levante" porque lo quiere "fuerte", el conductor salió a hablar y a defenderse tras quedar más expuesto que nunca como un periodista oficialista: "Tengo la tranquilidad de saber que jamás en la vida toqué un peso de este Gobierno ni de ningún gobierno ni de nadie. Y con la tranquilidad de saber que uno puede equivocarse, como me equivoqué, pero jamás voy a estar del lado de los chorros, de los corruptos, de los que liberan delincuentes, de los que cobran 35 palos de jubilación, no me vas a encontrar nunca ahí", advirtió, lanzando un misil al kircherismo que tanto odia.