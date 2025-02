Habló Jonatan Viale tras el papelón con Javier Milei: "Jamás toqué un peso de este Gobierno"

Luego de que su hermana le pidiera que se "levante" porque lo quiere "fuerte", el conductor salió a hablar y a defenderse tras quedar más expuesto que nunca como un periodista oficialista: "Tengo la tranquilidad de saber que jamás en la vida toqué un peso de este Gobierno ni de ningún gobierno ni de nadie. Y con la tranquilidad de saber que uno puede equivocarse, como me equivoqué, pero jamás voy a estar del lado de los chorros, de los corruptos, de los que liberan delincuentes, de los que cobran 35 palos de jubilación, no me vas a encontrar nunca ahí", advirtió, lanzando un misil al kircherismo que tanto odia.

joni viale en rivadavia.mp4

"Esta noche en TN voy a hacer un pequeño descargo por lo que pasó, ya todo el mundo sabe, por el momento donde (Santiago) Caputo interviene, voy a explicar todo", anticipó Viale a Lucas Morando, su compañero que lo reemplazó tras el faltazo.

Y agregó: "Mi reacción, qué hice, qué no hice, qué me faltó hacer, la filtración del video, todo. Voy a explicarle a la gente que nos viene mirando hace muchos años porque yo siento que había dos chances: quedarme tirado llorando o darle una explicación a la gente porque siento que tengo una deuda con ellos".

"Twitter me chupa un huevo, no me interesa lo que digan ninguno de mis colegas, mi único compromiso es con mi familia, con mis amigos, con la gente que nos escucha en Rivadavia, con la gente que nos mira en la tele", continuó.

"Yo tengo 39 años y la mitad de mi vida me la pasé en el medio. Nací en el medio porque soy hijo de Mauro Viale, entonces yo sé lo que es esto", argumentó. Seguidamente, aseguró que va a contar "lo que pasó" para aquellos que "tengan alguna duda" sobre su credibilidad.

Finalmente, lanzó un "palito" para el Gobierno: "Sí viene al caso explicarle a la gente que me chupan un huevo los políticos: Milei, Larreta, Bullrich, Macri, Cristina, Máximo, todos. Yo tuve el privilegio de haber nacido en una familia espectacular, que me criaron con valores. Nunca tuve necesidades económicas extremas, eso me dio la facilidad de poder decir que no a las presiones".

"Contaremos bien qué fue lo que pasó con este muchacho que se metió y él me llamó, me pidió disculpas. Lo de Caputo, lo de Milei, una lástima, porque fue una nota interesante. A mí me van a tener que matar para sacarme del periodismo", advirtió.