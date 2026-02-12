Uno por uno: quiénes votaron a favor de la Reforma Laboral y cuáles en contra en el Senado
Con 42 votos positivos y 30 negativos, el oficialismo logró la media sanción de la Reforma Laboral. El detalle de cómo jugó cada bloque en una madrugada clave.
En una sesión que se extendió hasta la madrugada, el Senado de la Nación dio media sanción a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El tablero final marcó 42 votos afirmativos y 30 negativos, sin abstenciones, superando el umbral de 37 necesarios que establece el reglamento.
El oficialismo logró abroquelar a su tropa de La Libertad Avanza y sumó el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia (Misiones) y Unidad Federal. Por su parte, el rechazo fue liderado por Unión por la Patria, acompañado por el bloque Convicción Federal y los senadores santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal.
El proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará acelerar el trámite en sesiones extraordinarias antes del discurso presidencial del 1° de marzo.
Reforma Laboral: Votos Afirmativos (42)
El bloque del "Sí" estuvo compuesto por una coalición heterogénea que incluyó a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes:
La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.
PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero (aliada).
UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.
Bloques Provinciales / Otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).
Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU), María Belén Monte De Oca (listada en el registro oficial).
Reforma Laboral: Votos Negativos (30)
La oposición dura logró reunir una treintena de voluntades, con el kirchnerismo como columna vertebral y el apoyo de gobernadores patagónicos y del norte enfrentados a la Casa Rosada:
Unión por la Patria (UxP): Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria, Sergio Uñac.
Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal, Fernando Salino.
Moveré por Santa Cruz: José María Carambia, Natalia Gadano.
Otros: Gerardo Zamora (FCS), Elia Moreno, José Emilio Neder.
