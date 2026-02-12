"Presidenta, ponga orden": el enojo de Patricia Bullrich con Victoria Villarruel por las risas de José Mayans
Patricia Bullrich interrumpió su discurso para pedir autoridad a la vicepresidenta. El jefe del bloque kirchnerista se tentó y desató la furia de la exministra.
La maratónica sesión por la Reforma Laboral tuvo momentos de alta tensión política, pero también cruces insólitos. Uno de los más virales ocurrió cuando la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, frenó en seco su exposición para exigirle a la vicepresidenta Victoria Villarruel que controlara el recinto.
El destinatario de la bronca no era otro que el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, quien desde su banca soltaba carcajadas mientras la legisladora oficialista intentaba argumentar.
"Estoy hablando yo"
Visiblemente molesta por el murmullo y la actitud socarrona del formoseño, Bullrich se dirigió directamente al estrado. "Presidenta, ponga orden, por favor. Porque estoy hablando yo", disparó la senadora, gesticulando con su mano hacia el sector opositor.
Lejos de amedrentarse, Mayans continuó riéndose, tapándose la cara con la mano en un gesto de incredulidad burlona. Ante esto, Bullrich insistió con vehemencia: "Ponga orden, porque... ponga orden".
Epígrafe: El momento en que Patricia Bullrich le reclama a Villarruel que calle a Mayans.
La reacción de Villarruel
Desde la presidencia del Senado, Victoria Villarruel intentó mediar en la situación con su habitual tono calmo, aunque el clima ya estaba caldeado. "Silencio, por favor. Silencio", repitió la Vicepresidenta intentando acallar las risas del bloque peronista y permitir que la miembro informante del oficialismo pudiera continuar con la defensa del proyecto.
El episodio sumó un capítulo más a la histórica rivalidad dialéctica entre Bullrich y Mayans, quienes ya habían protagonizado un fuerte contrapunto minutos antes por la comparación del senador con los campos de concentración.
