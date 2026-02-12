"Presidenta, ponga orden": el enojo de Patricia Bullrich con Victoria Villarruel por las risas de José Mayans

La reacción de Villarruel

Desde la presidencia del Senado, Victoria Villarruel intentó mediar en la situación con su habitual tono calmo, aunque el clima ya estaba caldeado. "Silencio, por favor. Silencio", repitió la Vicepresidenta intentando acallar las risas del bloque peronista y permitir que la miembro informante del oficialismo pudiera continuar con la defensa del proyecto.

El episodio sumó un capítulo más a la histórica rivalidad dialéctica entre Bullrich y Mayans, quienes ya habían protagonizado un fuerte contrapunto minutos antes por la comparación del senador con los campos de concentración.