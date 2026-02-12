"Histórico": Javier Milei festejó la media sanción de la Reforma Laboral
A través de sus redes sociales y con un escueto mensaje, el Presidente celebró el resultado parlamentario. También lo hicieron Manuel Adorni y otros dirigentes.
En una madrugada decisiva para el Gobierno, el Senado de la Nación aprobó en general la Reforma Laboral tras una sesión maratónica y que contó con momentos de tensión e incidentes en las inmediaciones del Congreso, situación que no privó al presidente Javier Milei de celebrar la parcial victoria parlamentaria.
Pasadas las 01:00 horas de este jueves, el tablero del recinto marcó 42 votos afirmativos, otorgándole al oficialismo la victoria en el primer tramo de una sesión maratónica.
La votación fue seguida de cerca por la "mesa chica" del Gobierno, que se hizo presente en el Congreso para garantizar el resultado. Desde el palco oficial, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, observó la aprobación acompañada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro del Interior, Diego Santilli. También fueron de la partida el titular de Diputados, Martín Menem, y Eduardo "Lule" Menem.
En tanto, el Presidente también estuvo siguiendo el minuto a minuto de la sesión, al punto tal que inmediatamente después de conocerse el resultado, usó sus redes sociales para celebrarlo. "Histórico. VLLV!", escribió.
A su vez, el jefe de Gabinete también se expresó a través de X. "El primer paso hacia un cambio histórico. Dios bendiga a la República Argentina. Fin", manifestó, mientras que en otra publicación, compartió una foto del equipo de funcionarios que estuvo presente siguiendo la jornada parlamentaria.
"Gran trabajo, gran equipo. Fin", escribió Adorni en el segundo posteo, en donde aparecen los diferentes dirigentes, incluida la senadora Patricia Bullrich.
