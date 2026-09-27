Cumbre en París y fuerte agenda internacional: el nuevo viaje de Javier Milei encabeza la semana del Gobierno

Miércoles: Arribo previsto a las 13:00 (hora argentina) y participación a las 14:00 en el cóctel de bienvenida de la Argentina Week en la Embajada Argentina.

Jueves 1 de octubre: A las 05:30 realizará la exposición de apertura del evento en la sede de la OCDE. Luego encabezará reuniones con gobernadores y empresarios para fomentar inversiones. El plato fuerte será a las 13:50, cuando mantenga un encuentro privado con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, sumando luego a la delegación oficial.