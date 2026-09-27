Cumbre en París y fuerte agenda internacional: el nuevo viaje de Javier Milei encabeza la semana del Gobierno
El Presidente arranca una semana que lo vuelve a encontrar viajando al exterior, esta vez en el marco de la Argentina Week.
El presidente Javier Milei afrontará una semana intensa en la que combinará la gestión local en Casa Rosada —marcada por reuniones de Gabinete, debates sobre el Presupuesto 2027 y encuentros políticos— con un viaje oficial clave hacia Francia, donde participará de la Argentina Week y mantendrá una cumbre bilateral con su par francés, Emmanuel Macron.
Tras ultimar detalles de gestión y distinguir al polista Adolfo Cambiasso como ciudadano ilustre en el Palacio Libertad este martes por la tarde, Milei partirá rumbo a la capital francesa a las 22:00.
El cronograma oficial en suelo galo contempla las siguientes actividades destacadas:
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Miércoles: Arribo previsto a las 13:00 (hora argentina) y participación a las 14:00 en el cóctel de bienvenida de la Argentina Week en la Embajada Argentina.
Jueves 1 de octubre: A las 05:30 realizará la exposición de apertura del evento en la sede de la OCDE. Luego encabezará reuniones con gobernadores y empresarios para fomentar inversiones. El plato fuerte será a las 13:50, cuando mantenga un encuentro privado con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, sumando luego a la delegación oficial.
Viernes: Por la mañana (09:30), recibirá el Premio del Foro Económico de París en el Automóvil Club de Francia, distinción que lo reconoce como uno de los economistas "más influyentes del planeta". Tras el cierre de la Argentina Week, emprenderá el regreso a Buenos Aires a las 18:00, arribando el sábado a Aeroparque.
La agenda semanal de Javier Milei
Antes de su partida, la actividad en la Casa Rosada no se detiene. Este lunes a las 10:00, el Presidente encabezará la reunión de Gabinete para poner el foco en el Presupuesto 2027 y en los proyectos de reforma del Banco Central y el sistema electoral, mientras que el martes se llevará a cabo la habitual reunión de Mesa Política.
Por su parte, el equipo de ministros y funcionarios desplegará una nutrida agenda federal e institucional:
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Lunes: El canciller Pablo Quirno recibirá las cartas credenciales de la nueva embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler.
Jueves: La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, disertará en la apertura del Encuentro Nacional de Ministerios Públicos Fiscales en Rosario; en paralelo, la senadora Patricia Bullrich asistirá al tradicional Coloquio de IDEA en Mar del Plata.
Viernes: Monteoliva encabezará en Buenos Aires el cierre conjunto de los consejos federales de formación policial y penitenciaria.
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