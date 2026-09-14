"El patrón de los cielos": los Eurnekián buscan la concesión eterna de los aeropuertos
Una investigación de C5N reveló que el holding empresarial solicitó al Ejecutivo prolongar el manejo de la mayoría de las terminales aéreas del país. La decisión final quedó en el centro de la escena política debido al pasado laboral de 13 años que unió a Javier Milei con el magnate.
El mapa de la infraestructura aerocomercial de la República Argentina ingresó en un terreno de máxima tensión institucional y económica tras trascender los detalles de una millonaria tratativa impulsada por el empresario Eduardo Eurnekián, junto a su sobrino Martín.
A través de un informe especial emitido en la pantalla de C5N a cargo de la periodista Felicitas Bonavitta, se dio a conocer que el holding solicitó formalmente al Gobierno nacional una extensión histórica para continuar operando el sistema de terminales de Aeropuertos Argentina 2000 hasta el año 2066, lo que dejaría la resolución final directamente en manos de la Casa Rosada.
El pedido apunta a blindar por casi tres décadas adicionales el control absoluto sobre la abrumadora mayoría de las pistas aéreas del país, un mercado que la investigación periodística catalogó sin grises como "un verdadero monopolio" liderado por quien definieron como "el patrón de los cielos".
Actualmente, la compañía administra 35 terminales provenientes de su acuerdo original —cuyo vencimiento formal operaba en 2038, tras haber obtenido un alivio temporal durante la pandemia por la caída del tráfico aéreo— y otras dos sumadas por pactos directos. Desde el sector corporativo justifican la necesidad de este salto temporal en la urgencia de garantizar inversiones a largo plazo, pero la lupa está puesta en los tiempos y las formas en que se cocinó el entendimiento.
El vínculo histórico de los Eurnekian con Javier Milei y el acta secreta
La controversia escaló exponencialmente debido al estrecho pasado laboral que une al actual mandatario nacional con el poderoso empresario. Javier Milei se desempeñó como empleado directo de Corporación América durante trece años ininterrumpidos, entre 2008 y 2021, ocupando roles de alta jerarquía como economista jefe y asesor financiero de distintas firmas del holding antes de dar su salto a la política partidaria.
Ahora, aquel antiguo subordinado devenido en jefe de Estado se encuentra ante la responsabilidad institucional de resolver sobre uno de los negocios de infraestructura más rentables de la nación.
El informe periodístico sumó un dato explosivo al revelar que funcionarios del actual gabinete habrían trabajado de manera reservada en la redacción de un acta destinada a viabilizar la prolongación contractual. Según esta información, el documento legal se encontraría redactado a la espera de las firmas de la Secretaría Legal y Técnica y de la rúbrica presidencial para adquirir plena vigencia.
De esta manera, el Ejecutivo se enfrenta a una encrucijada política determinante: convalidar la extensión directa solicitada por el exjefe del Presidente o abrir el juego a una licitación pública y transparente que permita la libre competencia en el mercado aeroportuario.
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