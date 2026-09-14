"El patrón de los cielos": los Eurnekián buscan la concesión eterna de los aeropuertos

Ahora, aquel antiguo subordinado devenido en jefe de Estado se encuentra ante la responsabilidad institucional de resolver sobre uno de los negocios de infraestructura más rentables de la nación.

Concesión eterna: Eurnekián busca controlar los aeropuertos hasta 2066

El informe periodístico sumó un dato explosivo al revelar que funcionarios del actual gabinete habrían trabajado de manera reservada en la redacción de un acta destinada a viabilizar la prolongación contractual. Según esta información, el documento legal se encontraría redactado a la espera de las firmas de la Secretaría Legal y Técnica y de la rúbrica presidencial para adquirir plena vigencia.

De esta manera, el Ejecutivo se enfrenta a una encrucijada política determinante: convalidar la extensión directa solicitada por el exjefe del Presidente o abrir el juego a una licitación pública y transparente que permita la libre competencia en el mercado aeroportuario.