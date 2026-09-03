Javier Iguacel, el Señor M: de funcionario con Mauricio Macri a empresario con Javier Milei
Un repaso por la polémica trayectoria de Javier Iguacel. De sus denuncias en la función pública a los millonarios negocios petroleros en la actualidad.
La carrera política y comercial de Javier Iguacel está repleta de grandes controversias. El ingeniero petrolero supo construir su camino saltando rápidamente de ambos lados del mostrador, combinando su largo paso por el sector privado con una polémica y muy cuestionada trayectoria en la función pública durante los últimos años.
Las irregularidades del exfuncionario de Mauricio Macri
Durante su gestión como titular de Vialidad Nacional y ministro de Energía de Mauricio Macri, el dirigente fue denunciado por múltiples manejos espurios. Su administración quedó fuertemente marcada por garantizar negocios a diferentes empresas afines y ocultar su participación corporativa en una sociedad offshore radicada estratégicamente en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.
IMPORTANTE: El Gobierno avala un salario básico inicial de $2.295.175,80 con $528.000,00 de viáticos
Además, su paso por el Estado acumuló graves acusaciones por inoperancia y direccionamiento de recursos a costa de la sociedad:
- Llevó adelante el vaciamiento sistemático de Vialidad Nacional.
- Compensó a las empresas distribuidoras de gas tras la devaluación, trasladando ese enorme costo directamente a las facturas de los usuarios.
- Inauguró un puente ferroviario sobre la Ruta 5 que, por un insólito error de cálculo en las medidas, era demasiado angosto para que pasaran los trenes.
- Tuvo una intervención imprecisa y vaga como testigo en la causa "Cuadernos", donde su única denuncia concreta terminó en un sobreseimiento por inexistencia de delito.
Según el informe de Felicitas Bonavitta para C5N, su historia comercial dio un nuevo y millonario salto tras la asunción del gobierno de Javier Milei. A través de la firma Bentia Energy, una empresa recién fundada y sin antecedentes operativos directos, logró adjudicarse siete áreas clave de producción de hidrocarburos en la provincia de Neuquén bajo el "Proyecto Andes".
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