Javier Iguacel, el Señor M: de funcionario con Mauricio Macri a empresario con Javier Milei

Las irregularidades del exfuncionario de Mauricio Macri

Javier Iguacel: el hombre de los negocios con Macri y Milei

Informe de @FelicitasBV para @C5N pic.twitter.com/tWCVj4m6uE — minutouno (@minutounocom) September 3, 2026

Durante su gestión como titular de Vialidad Nacional y ministro de Energía de Mauricio Macri, el dirigente fue denunciado por múltiples manejos espurios. Su administración quedó fuertemente marcada por garantizar negocios a diferentes empresas afines y ocultar su participación corporativa en una sociedad offshore radicada estratégicamente en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.