El Gobierno dio el visto bueno y el feriado por la Ley 26.541 pasa al lunes: cómo queda el fin de semana largo.

Si el empleado trabaja: El empleador deberá abonar la jornada con un pago doble, aplicando las reglas vigentes para los días feriados nacionales según la Ley de Contrato de Trabajo.

Si el empleado no trabaja: Percibirá sus haberes habituales correspondientes al mes sin ningún tipo de descuento.

El beneficio alcanza a más de un millón de trabajadores mercantiles en todo el país, incluyendo a empleados de supermercados, mayoristas, shoppings, locales de indumentaria, calzado, perfumerías, electrodomésticos y comercios minoristas en general (tanto cajeros y administrativos como personal de salón y atención al público).

No obstante, quedan excluidos de esta normativa aquellos trabajadores que, aunque se desempeñen dentro de un mismo predio comercial —como un centro de compras—, pertenezcan a convenios colectivos de trabajo ajenos a la actividad mercantil.