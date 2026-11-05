De qué murió Patricia Walsh, la exdiputada que impulsó la nulidad de las leyes de la impunidad

Walsh inició su militancia política como estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, de donde se recibió como psicóloga social. Activista y militante, se sumó en 1972 a la izquierda peronista.

Encabezó el bloque unipersonal de Izquierda Unida, integró las Comisiones de Educación; Derechos Humanos y Garantías y Libertad de Expresión, y desde siempre mantuvo un estrecho vínculo con los organismos de derechos humanos.

También estuvo ligada a distintas reivindicaciones sociales, los derechos de las mujeres los derechos civiles de los sectores más postergados. En 2011 integró Proyecto Sur, el espacio pensado por el fallecido cineasta y diputado Pino Solanas. Años después apoyó el Frente Camino Popular, que aglutinó a referentes de la vida gremial.