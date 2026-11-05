De qué murió Patricia Walsh, la exdiputada que impulsó la nulidad de las leyes de la impunidad
Tenía 74 años y padecía una enfermedad; fue diputada nacional, legisladora porteña y candidata presidencial; era la hija de Rodolfo Walsh, escritor y periodista.
La ex diputada y referente de izquierda Patricia Walsh murió a los 74 años a causa de complicaciones derivadas de una operación de pulmón que desencadenaron en una neumonía. La histórica dirigente de los derechos humanos e hija del periodista Rodolfo Walsh se encontraba internada en la clínica Suizo Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, donde había sido sometida a la intervención quirúrgica días atrás.
Fue diputada nacional (2001-2005), legisladora porteña (2007-2010) y dos veces candidata a presidenta de la Nación. Trabajó como periodista, siguiendo el legado de su padre. Fue una incansable luchadora por los derechos humanos y una de las impulsoras de los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
Walsh fue candidata a presidenta por Izquierda Unida en 1999. Asumió luego como diputada nacional e impulsó las nulidades de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas finalmente en 2003. Actualmente, era querellante en el juicio por la “Masacre de la Calle Corro”. Una de las víctimas era su hermana María Victoria.
Como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, integró las comisiones de Educación, Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Entre los proyectos que presentó se destacaron: Nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la Convocatoria a Elecciones para una Convención Constituyente Libre y Soberana.
En las elecciones porteñas de 2007, obtuvo cerca del 4% de los votos, consiguiendo una banca como legisladora. Fue su último cargo público.
Walsh inició su militancia política como estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, de donde se recibió como psicóloga social. Activista y militante, se sumó en 1972 a la izquierda peronista.
Encabezó el bloque unipersonal de Izquierda Unida, integró las Comisiones de Educación; Derechos Humanos y Garantías y Libertad de Expresión, y desde siempre mantuvo un estrecho vínculo con los organismos de derechos humanos.
También estuvo ligada a distintas reivindicaciones sociales, los derechos de las mujeres los derechos civiles de los sectores más postergados. En 2011 integró Proyecto Sur, el espacio pensado por el fallecido cineasta y diputado Pino Solanas. Años después apoyó el Frente Camino Popular, que aglutinó a referentes de la vida gremial.
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