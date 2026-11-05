Frío saludo entre Pedro Sánchez y Javier Milei luego de los insultos del mandatario libertario

En su presentación en la sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana, Milei volvió a vincular al socialismo con el fascismo. “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”, aseguró y advirtió que “ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política”.

Milei planteó además que el fascismo yel socialismo “comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”.

Sí, soy zurdo.#ZurdosYOrgullosos#ZurdasYOrgullosas https://t.co/VTGKqR9Mjg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

El Presidente dijo en su intervención en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid que “hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa” y que las últimas elecciones en Chile, Colombia y Perú “impulsan una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder”.