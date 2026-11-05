Frío saludo entre Pedro Sánchez y Javier Milei luego de los insultos del mandatario libertario
Después de calificar a Pedro Sánchez de "corrupto" e "impresentable dictador", Javier Milei llegó otra vez a España para participar de la Cumbre Iberoamericana.
Apenas unos pocos días después de su fallido intento por impulsar las candidaturas de la ultraderecha españolas de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, el presidente Javier Milei llegó una vez más a España y, tras su tan recurrente como destemplada falta de respeto hacia el presidente del gobierno español fue, lógicamente, recibido con frialdad por Pedro Sánchez.
Se trata de la octava vez que Milei visita España desde que asumió al frente de la Casa Rosada y en su viaje previo, hace tan solo unos pocos días, fue "cordialmente" evitado por los referentes de la ultraderecha que rehuyeron mostrarse junto a él en medio de sus campaña electorales.
Ahora llegó nuevamente a Madrid para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana y tuvo que verse cara a cara con Sánchez a quien calificó de "corrupto", "delincuente" e "impresentable dictador".
Esta vez sí pudo encontrarse con Santiago Abascal, el referente del partido de ultraderecha VOX en una breve reunión que mantuvieron a las apuradas a poco de haber aterrizado y con el único propósito de quitarle peso al desaire quele dedicó el español pocos días atrás.
Quien también lo desairó en su viaje anterior fue el rey de España que se negó a recibirlo y con quien –se supo en las últimas horas– volvió a pedir un encuentro privado y cuya realización sigue sin ser confirmada oficialmente hasta el momento.
En su presentación en la sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana, Milei volvió a vincular al socialismo con el fascismo. “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”, aseguró y advirtió que “ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política”.
Milei planteó además que el fascismo yel socialismo “comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”.
El Presidente dijo en su intervención en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid que “hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa” y que las últimas elecciones en Chile, Colombia y Perú “impulsan una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder”.
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