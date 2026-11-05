Javier Milei cierra su agenda en España en la Cumbre Iberoamericana y con Isabel Díaz Ayuso
Tras su cumbre con el líder de VOX y el faltazo a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, el mandatario tiene su última jornada en España.
Luego de reunirse con el líder de VOX, Santiago Abascal, el presidente Javier Milei afronta la fase final de su gira oficial en Madrid. En el marco de su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, completará este jueves una cargada agenda política y diplomática antes de emprender su regreso a la Argentina.
La actividad oficial del Presidente en suelo español concluye tras haber mantenido contactos con referentes de la derecha europea y en medio de las expectativas generadas por las deliberaciones entre los jefes de Estado de la región.
El mandatario argentino había viajado con la excusa de la 30° Cumbre que se desarrolla en la capital de España pero en lugar de participar de la inauguración encabezada por el rey Felipe VI eligió encontrarse con Santiago Abascal.
La agenda de Javier Milei paso a paso
El cronograma oficial de las últimas actividades de Javier Milei en España se desarrollará bajo el siguiente esquema:
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05:00 h (hora argentina): El Presidente participa de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que tiene lugar en la emblemática Galería de las Colecciones Reales de Madrid.
13:30 h: Encuentro bilateral con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien mantiene un vínculo político afín.
17:00 h: Partida del avión oficial ARG-01 desde Madrid con destino final a la Ciudad de Buenos Aires.
20:00 h (hora de Canarias): Escala técnica de la aeronave presidencial en Las Palmas de Gran Canaria para la recarga de combustible.
Viernes 06/11 - 07:30 h: Arribo del Presidente a la República Argentina en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
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