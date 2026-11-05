Paraguay: renunció el presidente Santiago Peña tras la caída de ueno bank

La salida anticipada del jefe de Estado se precipitó apenas un día después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el proceso de resolución de la entidad financiera por graves problemas de solvencia. El detonante final para la dimisión de Peña fue la acción de la oposición parlamentaria, que horas antes había formalizado la presentación de un libelo acusatorio para someterlo a un juicio político. Con la entrega de su renuncia, el ahora exmandatario logró evitar el proceso de destitución en el recinto.