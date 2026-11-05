A qué hora llega el tormentón gélido con frío polar que bajará de 32 grados a 14 la temperatura del AMBA
El pronóstico anticipa un brusco descenso térmico, acompañado de ráfagas de viento de casi 60 km/h después de un tormentón de hielo.
La Ciudad de Buenos Aires experimentará uno de los cambios de tiempo más drásticos de la temporada, pasando de un calor agobiante a un escenario de marcado frío en cuestión de horas. El ingreso de un frente inestable desatará un tormentón y un posterior desplome térmico que obligará a sacar los abrigos durante el fin de semana.
Cuándo empiezan las tormentas y el descenso de temperatura
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El jueves 12 de noviembre será la jornada de mayor calor de la semana, alcanzando una temperatura máxima de 32°C hacia las 15:00 horas bajo un cielo con nubes y claros. Sin embargo, el cambio radical llegará durante el atardecer.
A partir de las 18:00 horas, el pronóstico indica el inicio de una tormenta, momento en el cual el termómetro bajará a 28°C y los vientos rotarán hacia el sureste. Hacia las 21:00 horas, las precipitaciones continuarán con temperaturas en torno a los 24°C.
El viernes 13 de noviembre marcará la transición definitiva del clima, con máximas que no superarán los 24°C y ráfagas que comenzarán a intensificarse hasta alcanzar los 45 km/h.
El impacto del temporal y el frío durante el fin de semana
El momento más adverso del temporal gélido se registrará a partir del sábado 14 de noviembre. Durante esta jornada, se prevén lluvias débiles constantes y un cielo cubierto, con una máxima de apenas 19°C. El factor clave que potenciará el frío será el viento: se esperan ráfagas del sureste de hasta 59 km/h, lo que provocará que la sensación térmica durante la tarde y la noche caiga hasta los 12°C.
Para el domingo 15 de noviembre, el frío se sentirá con mayor crudeza durante la madrugada. A las 03:00 horas, la temperatura real se acercará a la mínima prevista de 14°C, pero el impacto de los fuertes vientos desplomará la sensación térmica hasta los 11°C.
A lo largo del domingo, el clima irá mejorando paulatinamente con nubosidad variable y una máxima de 23°C hacia el mediodía, aunque las ráfagas intensas superiores a 40 km/h se mantendrán hasta las últimas horas de la tarde.
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