A qué hora llega el tormentón gélido con frío polar que bajará de 32 grados a 14 la temperatura del AMBA

El impacto del temporal y el frío durante el fin de semana

El momento más adverso del temporal gélido se registrará a partir del sábado 14 de noviembre. Durante esta jornada, se prevén lluvias débiles constantes y un cielo cubierto, con una máxima de apenas 19°C. El factor clave que potenciará el frío será el viento: se esperan ráfagas del sureste de hasta 59 km/h, lo que provocará que la sensación térmica durante la tarde y la noche caiga hasta los 12°C.

Para el domingo 15 de noviembre, el frío se sentirá con mayor crudeza durante la madrugada. A las 03:00 horas, la temperatura real se acercará a la mínima prevista de 14°C, pero el impacto de los fuertes vientos desplomará la sensación térmica hasta los 11°C.

A lo largo del domingo, el clima irá mejorando paulatinamente con nubosidad variable y una máxima de 23°C hacia el mediodía, aunque las ráfagas intensas superiores a 40 km/h se mantendrán hasta las últimas horas de la tarde.