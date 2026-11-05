Un avión con 83 pasajeros aterrizó de emergencia en Rosario

En medio de la emergencia, un helicóptero sanitario de la empresa UTV Aeroemergencias, fue clave: el avión de Aerolíneas Argentinas realizó un pasaje a baja altura en las inmediaciones de la torre de control, lo que permitió constatar visualmente que las ruedas se hubiesen desplegado correctamente.

El testimonio de los pasajeros del avión

Si bien no había certezas de que el mecanismo funcionara correctamente, se avanzó con la maniobra de aproximación y finalmente el avión aterrizó sobre la pista sin inconvenientes.

Especialistas explicaron que, de no haber estado asegurado el tren delantero, existía el riesgo de que la parte frontal del avión impactara contra la pista, lo que afortunadamente no sucedió.

"El comandante dijo que tenía un desperfecto y tuvimos que desviar a una pista de mayor tamaño; eso es lo que nos explicaron", indicó uno de los pasajeros, mientras otro destacó: "Empezó a dar vueltas hasta que aterrizó de emergencia. Obviamente que tuvimos miedo".

Una vez concretado el aterrizaje, el aeropuerto de Rosario recuperó su funcionamiento habitual.