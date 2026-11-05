Un avión con 83 pasajeros aterrizó de emergencia en Rosario
El vuelo de Aerolíneas Argentinas había partido desde Aeroparque hacia Posadas, pero tuvo que desviarse ante una falla eléctrica.
Un avión de Aerolíneas Argentinas con 83 pasajeros, que cubría la ruta entre el Aeroparque Jorge Newbery y Posadas, tuvo que aterrizar de emergencia en Rosario luego de sufrir una falla instrumental en la cabina. La situación obligó a implementar un amplio operativo sobre la pista.
El hecho ocurrió ayer por la tarde en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, cuando el vuelo AR1764 que se dirigía a la capital de Misiones tuvo que desviarse producto de las condiciones meteorológicas adversas.
Según informaron medios locales, el Embraer E190 había atravesado una tormenta durante la cual habría sufrido la descarga de un rayo. Esto generó una falla eléctrica que dejó a la aeronave sin lecturas sobre la posición.
Los inconvenientes se presentaron cuando los pilotos comenzaron a prepararse para el aterrizarje y advirtieron que los instrumentos de cabina no permitían confirmar si el tren de nariz, ubicado en la parte delantera del avión, se encontraba desplegado y asegurado correctamente.
Así fue el operativo en el aeropuerto de Rosario
Como parte del protocolo, se desplegó un importante operativo sobre la pista del aeropuerto, del cual participaron Bomberos del aeropuerto, junto con dotaciones de Rosario y Funes, y equipos de emergencias médicas.
En medio de la emergencia, un helicóptero sanitario de la empresa UTV Aeroemergencias, fue clave: el avión de Aerolíneas Argentinas realizó un pasaje a baja altura en las inmediaciones de la torre de control, lo que permitió constatar visualmente que las ruedas se hubiesen desplegado correctamente.
El testimonio de los pasajeros del avión
Si bien no había certezas de que el mecanismo funcionara correctamente, se avanzó con la maniobra de aproximación y finalmente el avión aterrizó sobre la pista sin inconvenientes.
Especialistas explicaron que, de no haber estado asegurado el tren delantero, existía el riesgo de que la parte frontal del avión impactara contra la pista, lo que afortunadamente no sucedió.
"El comandante dijo que tenía un desperfecto y tuvimos que desviar a una pista de mayor tamaño; eso es lo que nos explicaron", indicó uno de los pasajeros, mientras otro destacó: "Empezó a dar vueltas hasta que aterrizó de emergencia. Obviamente que tuvimos miedo".
Una vez concretado el aterrizaje, el aeropuerto de Rosario recuperó su funcionamiento habitual.
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