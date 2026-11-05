Murió Patricia Walsh, dirigente del Frente de Izquierda e hija del autor de Operación Masacre
La hija de Rodolfo Walsh, falleció este jueves. Impulsora con el Frente de Izquierda de la nulidad de las leyes de impunidad, dejó un profundo legado.
Patricia Walsh, reconocida dirigente del Frente de Izquierda, exdiputada nacional e incansable militante por los derechos humanos, murió este jueves por la mañana tras sufrir una serie de complicaciones derivadas de una reciente intervención quirúrgica por la cual se encontraba internada.
Hija del periodista y escritor montonero Rodolfo Walsh —desaparecido durante la última dictadura cívico-militar— y de Elina Tejerina, Patricia forjó una extensa trayectoria política que la llevó a ocupar bancas legislativas y a postularse en múltiples ocasiones a cargos ejecutivos nacionales y porteños. Tenía dos hijos y, hasta el momento de su fallecimiento, se desempeñaba activamente como querellante en el juicio por la "Masacre de la Calle Corro", donde una de las víctimas fue su hermana, María Victoria Walsh.
Su trayectoria como militante, periodista y dirigente
Nacida en la Ciudad de Buenos Aires en 1952, inició su militancia durante su etapa estudiantil en la Universidad Nacional de La Plata, sumándose en la década de 1970 a la izquierda peronista. De forma simultánea, y con apenas 17 años, comenzó a trabajar como periodista en la revista Gente y, posteriormente, en el mítico diario Noticias, dirigido entonces por Miguel Bonasso.
Tras el golpe de Estado, fue despedida de la oficina de prensa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde se desempeñaba como delegada gremial. Logró su reincorporación en 1984, el mismo año en que denunció ante la Conadep la desaparición de su padre. Su compromiso por la memoria, la verdad y la justicia se mantuvo inalterable a lo largo de las décadas: en 1996 se integró a la agrupación HIJOS y fue una de las principales denunciantes en la emblemática causa ESMA.
La lucha en el Congreso y la nulidad de las leyes de impunidad
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Su salto a la representación institucional ocurrió en el año 2001, cuando fue elegida Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires en representación de la Alianza Izquierda Unida (conformada por el MST y el Partido Comunista).
Desde su banca unipersonal en la Cámara Baja, Walsh impulsó lo que sería su mayor legado legislativo. Tal como había prometido en campaña, presentó e insistió incansablemente con el proyecto para declarar la nulidad absoluta de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida (junto con los indultos presidenciales de Carlos Menem).
Su persistencia en los pedidos de sesiones especiales dio sus frutos el 12 de agosto de 2003, cuando logró el consenso necesario para que la Cámara de Diputados le otorgara media sanción al proyecto (que finalmente se convertiría en la Ley 25.779 sancionada por el Senado días después).
Candidaturas presidenciales y su paso por la Legislatura Porteña
Como referente ineludible de la izquierda argentina, Walsh encabezó en dos oportunidades la fórmula presidencial de Izquierda Unida (en 1999 y en 2003) y fue candidata a la Jefatura de Gobierno porteña.
En 2007, regresó a la función pública al ser elegida Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el MST-Nueva Izquierda. Durante su mandato (compartido posteriormente con Marcelo Parrilli), se destacó por la presentación de proyectos vinculados a la salud pública, los derechos humanos, la equidad de género y su férrea postura opositora al oficialismo porteño, labor que le valió los Premios Parlamentarios 2008 y 2009.
En sus últimos años de actividad electoral directa, tejió alianzas con Proyecto Sur (2011) y fue propuesta como candidata a vicejefa de Gobierno por el Frente Camino Popular (2015) junto a Claudio Lozano, manteniendo siempre como ejes centrales la lucha contra la criminalización de la protesta social, el cupo femenino y la legalización del aborto.
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