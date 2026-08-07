Pablo Moyano reaccionó con ironía al escándalo de Facundo Moyano: qué dijo sobre su hermano
El dirigente camionero fue consultado durante una movilización por el episodio que involucró al exdiputado y a la influencer Candela Arizaga.
En medio de la marcha por San Cayetano hacia Plaza de Mayo, Pablo Moyano fue abordado por la prensa para hablar sobre un tema ajeno a la protesta: el escándalo protagonizado por su hermano Facundo Moyano y la influencer Candela Arizaga, quien días atrás apareció corriendo semidesnuda y en estado de alteración por las calles del barrio porteño de Belgrano.
El líder camionero intentó esquivar la consulta en un primer momento y buscó centrar la atención en la movilización. “Estamos defendiendo la tierra, los puestos de trabajo, que lo defina la Justicia”, respondió cuando le preguntaron por la situación judicial y mediática que envuelve al exdiputado.
La respuesta irónica de Pablo Moyano sobre Facundo
Los periodistas insistieron con nuevas preguntas mientras Moyano continuaba caminando junto a otros manifestantes. Fue entonces cuando eligió responder con una ironía que rápidamente se viralizó. “Encima el pibe mío se llama Facundo Moyano. Yo hablo todos los días con Facundo Moyano, mi hijo. Con Facu, mi hermano, hace rato que no hablo”, lanzó entre sonrisas, dejando en claro que mantiene un distanciamiento con el exsecretario general del sindicato de peajes.
La respuesta llamó la atención porque evitó emitir una opinión sobre el episodio y, al mismo tiempo, confirmó que el vínculo entre ambos hermanos continúa prácticamente inexistente. Cuando finalmente le preguntaron cómo atravesaba Hugo Moyano la situación, Pablo volvió a esquivar la polémica. “Hugo está muy preocupado por lo que pasa en el país”, contestó, sin hacer referencia directa al conflicto familiar.
¿Qué declaró Candela Arizaga tras el episodio?
Mientras continúan las repercusiones, Candela Arizaga rompió el silencio luego de prestar declaración ante la Justicia y aseguró que el hecho se produjo como consecuencia de un problema de salud mental, desligando por completo a Facundo Moyano de las acusaciones que comenzaron a circular.
“Tuve un brote lamentablemente que lo voy a trabajar de acá en adelante para estar bien”, expresó la influencer al salir de la fiscalía, donde pudo declarar una vez que recibió el alta médica y dejó el período de observación. Además, explicó que solicitó el levantamiento de la restricción de acercamiento que pesa sobre Moyano y manifestó su deseo de reencontrarse con él. “Espero verlo pronto, el problema nunca fue con él, fue un brote psicótico”, afirmó frente a los medios.
La joven también negó las versiones que hablaban de un supuesto consumo de drogas durante los días previos al episodio y rechazó cualquier acusación de violencia de género contra el dirigente sindical. Su presentación judicial se realizó ante la fiscal Florencia Nocerez, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 3, especializada en violencia de género, donde estuvo acompañada por su abogado Roberto Herrera.
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