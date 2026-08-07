Pablo Moyano reaccionó con ironía al escándalo de Facundo Moyano: qué dijo sobre su hermano

“Tuve un brote lamentablemente que lo voy a trabajar de acá en adelante para estar bien”, expresó la influencer al salir de la fiscalía, donde pudo declarar una vez que recibió el alta médica y dejó el período de observación. Además, explicó que solicitó el levantamiento de la restricción de acercamiento que pesa sobre Moyano y manifestó su deseo de reencontrarse con él. “Espero verlo pronto, el problema nunca fue con él, fue un brote psicótico”, afirmó frente a los medios.

La joven también negó las versiones que hablaban de un supuesto consumo de drogas durante los días previos al episodio y rechazó cualquier acusación de violencia de género contra el dirigente sindical. Su presentación judicial se realizó ante la fiscal Florencia Nocerez, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 3, especializada en violencia de género, donde estuvo acompañada por su abogado Roberto Herrera.