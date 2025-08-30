Delirante denuncia de Carlos Ruckauf: "Sicarios de Nicolás Maduro quieren matar a Javier Milei"

El detenido fue identificado como Thiago Florentín, de 22 años, que es militante del Movimiento Teresa Rodríguez - Votamos Luchar por el Cambio Social, una organización piquetera que obviamente está en las antípodas del gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza.

Thiago, que tiene domicilio en Alejandro Korn, partido de San Vicente, quedó demorado en la Comisaría 1a de Lomas de Zamora mientras sus compañeros de movimiento pedían por su liberación a través de un comunicado en el que subrayaron que el público en las inmediaciones de la Plaza Grigera no esperaba a Javier Milei con los brazos abiertos.

"La bronca y el repudio es tal que apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta", apuntaron en el mensaje difundido en el sitio TN. "En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada, nuestro compañero Thiago Florentin fue detenido y llevado a la Comisaria 1 de Lomas de Zamora", establecieron desde la organización.