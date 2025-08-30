Delirante denuncia de Carlos Ruckauf: "Sicarios de Nicolás Maduro quieren matar a Javier Milei"
En una entrevista por streaming el ex vicepresidente menemista sostuvo que "Milei es un blanco" y que buscan matarlo. Sin embargo los manifestantes de Lomas de Zamora sólo le tiraron con un brócoli.
"Milei es un blanco. Los sicarios de Maduro quieren matarlo a Milei", sostuvo el ex vicepresidente Carlos Ruckauf en una entrevista realizada por el comunicador de ultra derecha y militante liberario, Agustín Laje. Allí sostuvo que el miércoles en el acto en Lomas de Zamora le arrojaron un "adoquín" al Presidente y mostraron fotos alteradas del suceso en el que en realidad Javier Milei recibió el impacto de una verdura: le arrojaron un brócoli.
Esa visita de Javier Milei a Lomas de Zamora terminó abruptamente con un episodio que expuso tanto el nivel de rechazo social que generan sus políticas como las falencias en la organización de su seguridad. El mandatario, acompañado por su hermana Karina Milei y por José Luis Espert —candidato en la Provincia de Buenos Aires—, inició la caravana de campaña ya con un clima tenso.
Si bien hubo personas que se acercaron a saludar al mandatario, también se escucharon gritos de descontento y reclamos por la situación económica y el escándalo de presuntas coimas que tiene a la gestión libertaria en la mira de la Justicia.
Efectivos policiales capturaron a dos hombres señalados como autores de las agresiones: uno de ellos fue liberado casi en seguida pero el otro sigue retenido en una comisaría.
El detenido fue identificado como Thiago Florentín, de 22 años, que es militante del Movimiento Teresa Rodríguez - Votamos Luchar por el Cambio Social, una organización piquetera que obviamente está en las antípodas del gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza.
Thiago, que tiene domicilio en Alejandro Korn, partido de San Vicente, quedó demorado en la Comisaría 1a de Lomas de Zamora mientras sus compañeros de movimiento pedían por su liberación a través de un comunicado en el que subrayaron que el público en las inmediaciones de la Plaza Grigera no esperaba a Javier Milei con los brazos abiertos.
"La bronca y el repudio es tal que apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta", apuntaron en el mensaje difundido en el sitio TN. "En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada, nuestro compañero Thiago Florentin fue detenido y llevado a la Comisaria 1 de Lomas de Zamora", establecieron desde la organización.
