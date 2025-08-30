Guillermo Francos, sobre la denuncia que lo culpa en la difusión de audios: "Ni pies ni cabeza"
El jefe de Gabinete negó que el Gobierno haya tenido participación en la divulgación de audios de Karina Milei y aseguró que "hay una operación armada".
Guillermo Francos negó este sábado que alguien del Gobierno haya tenido participación en la aparición de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asegurando que se trata de una “operación” maquinada por la oposición.
El jefe de Gabinete hizo alusión así a la difusión de grabaciones de conversaciones privadas realizadas en Casa Rosada, que involucran a la hermana del Presidente y principal figura de su círculo político.
En declaraciones radiales, el funcionario aseguró: “Si usted me pregunta si yo descarto que gente del Gobierno esté dentro de esto, sí, lo descarto”, señalando que se trata de una “operación” realizada por quienes abandonaron el espacio libertario y ahora basan sus dichos en informaciones falsas o motivaciones personales.
En concreto, se refirió a la denuncia realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien acusó a Francos por la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en las que se habla de presuntas coimas en el organismo.
Según Pagano, el jefe de Gabinete le habría reconocido que “tiene bajo su mando una agencia de inteligencia paralela… Reconoció que tiene a José Luis Vila y a Víctor Hugo Armellino, entre otros agentes, contratados, asesorándolo”, aseguró en diálogo televisivo. Para Francos, esas declaraciones “no tienen pies ni cabeza”.
Tras describir la secuencia de sucesos que derivaron en el escándalo que sacude los cimientos mismos de la gestión libertaria, aseguró que “en menos de veinticuatro horas se hicieron todas estas cosas casi simultáneamente, lo que demuestra que hay una operación armada para hacerlo”.
Sobre el origen de los audios difundidos de Karina Milei, Francos admitió que si provienen del interior de la Casa Rosada representar una cuestión “grave” y “sin precedente”, tanto si el responsable fuese un funcionario como un visitante, anticipando que el incidente será investigado por los servicios de inteligencia y la Justicia.
