Guillermo Francos, sobre la denuncia que lo culpa en la difusión de audios: "Ni pies ni cabeza"

Según Pagano, el jefe de Gabinete le habría reconocido que “tiene bajo su mando una agencia de inteligencia paralela… Reconoció que tiene a José Luis Vila y a Víctor Hugo Armellino, entre otros agentes, contratados, asesorándolo”, aseguró en diálogo televisivo. Para Francos, esas declaraciones “no tienen pies ni cabeza”.

Tras describir la secuencia de sucesos que derivaron en el escándalo que sacude los cimientos mismos de la gestión libertaria, aseguró que “en menos de veinticuatro horas se hicieron todas estas cosas casi simultáneamente, lo que demuestra que hay una operación armada para hacerlo”.

Sobre el origen de los audios difundidos de Karina Milei, Francos admitió que si provienen del interior de la Casa Rosada representar una cuestión “grave” y “sin precedente”, tanto si el responsable fuese un funcionario como un visitante, anticipando que el incidente será investigado por los servicios de inteligencia y la Justicia.

guillermo francos cnn radio