Denuncian a Javier Milei, su hermana Karina y otros funcionarios por recibir coimas de laboratorios

denuncia milei2

La denuncia, realizada por el abogado Gregorio Dalbón, también menciona "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública". La presentación judicial detalla la supuesta participación de cada uno: los hermanos Milei son señalados como los beneficiarios directos del desvío de fondos, mientras que Menem y Spagnuolo habrían actuado como intermediarios del esquema. Por su parte, la droguería Suizo Argentina es identificada como el canal utilizado para "cobrar y distribuir las coimas".