Desencajado: Javier Milei interrumpió una entrevista para insultar desaforadamente a José de Mendiguren

Javier Milei, lejos de la mesura presidencial

El exabrupto inicial no fu aislado, sino el prólogo de una seguidilla de descalificaciones que expusieron la virulencia verbal del jefe de Estado. Minutos más tarde, ya completamente lanzado, bajó línea a sus seguidores sobre cómo debían manejarse frente a dirigentes o funcionarios de gestiones anteriores, afirmando que “hay que animarse a enfrentarlos”.

Sin embargo, la escalada subió de tono al emplear un léxico impropio para el máximo responsable del Poder Ejecutivo. Lejos de la moderación institucional, el mandatario tildó al exfuncionario de “sorete” y “mierda humana”, y remató con una humorada de tono escolar al deformarle deliberadamente el apellido —llamándolo "De Mendicurren"— frente a los micrófonos y cámaras.

Todo este repertorio de agresiones se desarrolló en paralelo a una serie de acusaciones genéricas sobre una supuesta "estafa" monetaria y aseveraciones en las que responsabilizaba a la dirigencia política por haberle sustraído 45 mil millones de dólares a la sociedad. El combo de denuncias, lanzado sin un correlato judicial inmediato, fue expuesto como una verdad categórica desde el escenario protegido que otorga el peso de la investidura presidencial.