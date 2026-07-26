Javier Milei le aseguró al campo que "estamos en camino" a eliminar las retenciones, pero no hizo anuncios
El presidente Milei encabezó este domingo el acto central de la 138° Exposición Rural y respondió al pedido de Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural.
El escenario de la Exposición Rural en Palermo volvió a convertirse en el epicentro del debate económico nacional. En el discurso de clausura del evento, el presidente Javier Milei dio una respuesta directa al firme reclamo formulado minutos antes por el sector agropecuario respecto a la eliminación definitiva de los derechos de exportación.
La postura del sector productivo había sido fijada con claridad por el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien aseveró de forma contundente que las retenciones "deben dejar de existir por ley y para siempre".
Ante la solicitud, el jefe de Estado afirmó: "Estamos en camino de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida". Sin embargo, tal como lo había anticipado en la previa el ministro de Economía, Luis Caputo, el mandatario no realizó anuncios de medidas inmediatas.
El discurso de Javier Milei en La Rural
Durante su alocución, Milei hizo un repaso del histórico vínculo entre el Estado y los productores agropecuarios, fustigando con dureza las decisiones de administraciones previas. En ese sentido, advirtió que "la política convirtió al campo en el pagador de última instancia de la Argentina", agregando: "Se lo atacó con cepos y otras medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre".
En relación a la situación actual del sector y las perspectivas a futuro, el mandatario reflexionó: "El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda. Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida. Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos".
Balances de gestión y apertura económica
A la hora de ponderar el recorrido de su administración, el Presidente enfatizó la reducción impositiva y las medidas desreguladoras implementadas, dedicando un párrafo especial a la apertura cambiaria y calificando al cepo como "el robo más grande que sufría el mercado". Al respecto, remarcó: "Vaya que fue bueno eliminarlo. No es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos”.
Repasando los hitos de su mandato, el Presidente mencionó: "Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a La Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena".
La energía y la minería como financiamiento
En el tramo final de su exposición, Milei explicó cuál será el pilar macroeconómico que permitirá absorber el costo fiscal y llevar las retenciones a cero de forma sustentable: "Hoy la energía y la minería están rápidamente acompañando el despegue exportador del país. Frente a quienes ven un riesgo, queremos señalar que presenta, antes que nada, una oportunidad. El crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento de campo pujante en las próximas décadas".
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