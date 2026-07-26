Javier Milei le aseguró al campo que "estamos en camino" a eliminar las retenciones, pero no hizo anuncios

Balances de gestión y apertura económica

A la hora de ponderar el recorrido de su administración, el Presidente enfatizó la reducción impositiva y las medidas desreguladoras implementadas, dedicando un párrafo especial a la apertura cambiaria y calificando al cepo como "el robo más grande que sufría el mercado". Al respecto, remarcó: "Vaya que fue bueno eliminarlo. No es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos”.

Repasando los hitos de su mandato, el Presidente mencionó: "Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a La Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena".

La energía y la minería como financiamiento

En el tramo final de su exposición, Milei explicó cuál será el pilar macroeconómico que permitirá absorber el costo fiscal y llevar las retenciones a cero de forma sustentable: "Hoy la energía y la minería están rápidamente acompañando el despegue exportador del país. Frente a quienes ven un riesgo, queremos señalar que presenta, antes que nada, una oportunidad. El crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento de campo pujante en las próximas décadas".