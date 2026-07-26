Victoria Villarruel faltó al acto de La Rural y se fue de vacaciones a Villa La Angostura

Milei le aseguró al campo que "estamos en camino" a eliminar las retenciones, pero no hizo anuncios

El escenario de la Exposición Rural en Palermo volvió a convertirse en el epicentro del debate económico nacional. En el discurso de clausura del evento, el presidente Javier Milei dio una respuesta directa al firme reclamo formulado minutos antes por el sector agropecuario respecto a la eliminación definitiva de los derechos de exportación.

La postura del sector productivo había sido fijada con claridad por el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien aseveró de forma contundente que las retenciones "deben dejar de existir por ley y para siempre".

Ante la solicitud, el jefe de Estado afirmó: "Estamos en camino de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida". Sin embargo, tal como lo había anticipado en la previa el ministro de Economía, Luis Caputo, el mandatario no realizó anuncios de medidas inmediatas.