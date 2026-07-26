Victoria Villarruel faltó al acto de La Rural y se fue de vacaciones a Villa La Angostura
La vicepresidenta no participó a la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, encabezada por Javier Milei, pese a haber sido invitada.
Victoria Villarruel no asistió a la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, pese a haber sido invitada. Mientras Javier Milei encabezó este el acto central junto a funcionarios nacionales y referentes del sector agropecuario, la vicepresidenta viajó a Villa La Angostura para tomarse unos días de descanso.
La titular del Senado se encuentra alojada en un complejo turístico de la provincia de Neuquén y no tiene previstas actividades institucionales durante su estadía. La ausencia vuelve a poner de manifiesto la distancia política entre Villarruel y Milei, quienes evitaron compartir el palco en uno de los eventos más importantes del calendario político y económico.
En paralelo, el presidente llegó al predio de Palermo tras su visita a San Pablo, donde mantuvo reuniones junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
En los últimos días, Villarruel también volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada al respaldar públicamente el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de que desde el Gobierno cuestionaran la exhibición de mensajes vinculados con esa causa durante el Mundial 2026, y sostuvo que esa reivindicación no puede interpretarse como una provocación política.
Su estadía en el sur también se produce pocos días después de la controversia por el aumento de las dietas de los senadores, que elevó los ingresos de los integrantes de la Cámara Alta a alrededor de 12 millones de pesos mensuales, una decisión que volvió a ubicarla en el centro del debate político.
Milei le aseguró al campo que "estamos en camino" a eliminar las retenciones, pero no hizo anuncios
El escenario de la Exposición Rural en Palermo volvió a convertirse en el epicentro del debate económico nacional. En el discurso de clausura del evento, el presidente Javier Milei dio una respuesta directa al firme reclamo formulado minutos antes por el sector agropecuario respecto a la eliminación definitiva de los derechos de exportación.
La postura del sector productivo había sido fijada con claridad por el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien aseveró de forma contundente que las retenciones "deben dejar de existir por ley y para siempre".
Ante la solicitud, el jefe de Estado afirmó: "Estamos en camino de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida". Sin embargo, tal como lo había anticipado en la previa el ministro de Economía, Luis Caputo, el mandatario no realizó anuncios de medidas inmediatas.
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