"Despedimos a un gran compañero": el mensaje de Berazategui para despedir a Juan José Mussi

El comunicado completo de Berazategui por la muerte de Juan José Mussi

"Vecinos y vecinas, queremos informarles con profundo dolor que nuestro querido Intendente, el Dr. Juan José Mussi, falleció hoy, lunes 24 de noviembre de 2025.

Se encontraba internado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce – Néstor Kirchner y fue atendido por un equipo especializado que hizo todo lo posible.

Hoy despedimos a un gran Intendente, pero sobre todo a un gran compañero. Un hombre que hizo de la gestión una forma concreta de transformar la vida de su pueblo.

Su legado vive en cada calle, en cada barrio, en cada obra que impulsó y en cada política pública que defendió hasta su último día. En los mates, en los abrazos, en sus palabras y en su manera única de estar siempre al lado de su gente.

Su partida nos deja un dolor inmenso, pero también nos marca un camino: el de la lealtad, el de la justicia social y el de la vocación inquebrantable de trabajar por su pueblo de Berazategui y sus vecinos y vecinas.

Los mantendremos informados a través de esta vía y de nuestros canales oficiales a medida que haya datos certeros sobre su despedida".