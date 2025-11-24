"Despedimos a un gran compañero": el mensaje de Berazategui para despedir a Juan José Mussi
El histórico dirigente e intendente bonaerense falleció este lunes a los 73 años. El municipio lo despidió con un emotivo comunicado.
A través de un sentido comunicado, el Municipio de Berazategui lamentó la triste noticia del fallecimiento de su histórico intendente, el Dr. Juan José Mussi, a los 73 años.
La noticia fue confirmada por el propio municipio a través de un emotivo comunicado oficial emitido este lunes 24 de noviembre.
Mussi, una figura central de la política bonaerense, se encontraba internado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce – Néstor Kirchner, donde fue asistido por un equipo médico especializado.
La Municipalidad subrayó que su partida deja un dolor inmenso, pero también un camino marcado por "la lealtad, la justicia social y la vocación inquebrantable de trabajar por su pueblo de Berazategui y sus vecinos y vecinas".
La comunicación concluyó informando que se mantendrá a la población al tanto a través de los canales oficiales a medida que haya datos certeros sobre su despedida.
El comunicado completo de Berazategui por la muerte de Juan José Mussi
"Vecinos y vecinas, queremos informarles con profundo dolor que nuestro querido Intendente, el Dr. Juan José Mussi, falleció hoy, lunes 24 de noviembre de 2025.
Se encontraba internado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce – Néstor Kirchner y fue atendido por un equipo especializado que hizo todo lo posible.
Hoy despedimos a un gran Intendente, pero sobre todo a un gran compañero. Un hombre que hizo de la gestión una forma concreta de transformar la vida de su pueblo.
Su legado vive en cada calle, en cada barrio, en cada obra que impulsó y en cada política pública que defendió hasta su último día. En los mates, en los abrazos, en sus palabras y en su manera única de estar siempre al lado de su gente.
Su partida nos deja un dolor inmenso, pero también nos marca un camino: el de la lealtad, el de la justicia social y el de la vocación inquebrantable de trabajar por su pueblo de Berazategui y sus vecinos y vecinas.
Los mantendremos informados a través de esta vía y de nuestros canales oficiales a medida que haya datos certeros sobre su despedida".
