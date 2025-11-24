Quién asumirá la intendencia de Berazategui en reemplazo de Juan José Mussi

El mensaje de Cristina Kirchner tras la muerte de Juan José Mussi

Cristina Kirchner no dudó en referirse a su partida en sus redes sociales: "Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida", comenzó indicando.

cristina kirchner juan josé mussi Juan José Mussi junto a Cristina Kirchner.

"Fue también secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión", añadió.

Finalmente, dejó un mensaje a su entorno: "Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto".

tuit cfk