Quién asumirá la intendencia de Berazategui en reemplazo de Juan José Mussi
Si bien aún no hubo notificación oficial, hay un nombre en el equipo del fallecido dirigente que suena para ocupar su lugar.
Tras el fallecimiento del histórico intendente de Berazategui, Juan José Mussi, a los 84 años, la línea de sucesión se ha activado, y Carlos “Turco” Balor, actual secretario de Obras Públicas, se perfila para asumir el control del gobierno municipal. La normativa vigente establece que, ante la “renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del intendente”, el cargo es transferido al primer concejal de la lista que ganó las elecciones.
Dado que Balor fue quien encabezó la nómina de concejales que acompañó a Mussi en los comicios de 2023, él es el sucesor directo. Por lo tanto, Balor quedará al frente del municipio de manera interina, con la tarea de completar el mandato que Mussi había ganado para el período 2023-2027.
Kicillof despidió a Mussi en redes sociales: "Referente histórico y compañero ejemplar"
Al trascender el fallecimiento del intendente de Berazategui y reconocido dirigente del PJ, Axel Kicillof no dudó en usar sus redes sociales para despedirlo: "Con muchísima tristeza despedimos al querido Juan José Mussi. Un militante incansable, referente histórico del peronismo y sobre todo un compañero ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo".
Seguidamente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires escribió: "Un abrazo a sus familiares y amigos y a todos los vecinos de Berazategui. Lo vamos a extrañar".
El mensaje de Cristina Kirchner tras la muerte de Juan José Mussi
Cristina Kirchner no dudó en referirse a su partida en sus redes sociales: "Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida", comenzó indicando.
"Fue también secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión", añadió.
Finalmente, dejó un mensaje a su entorno: "Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto".
